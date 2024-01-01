世界最難搞！Feeling18推新品義大利水果麵包　1／6前每天招待1顆

▲Feeling18推出新品義大利水果麵包。（圖／翻攝「Feeling18-18度C巧克力工房」臉書粉絲專頁，下同）

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮Feeling18巧克力工房創辦人茆晉（日爿羊）在疫情趨緩的2023年，親自帶隊前往義大利，向潘娜朵妮（Panettone）水果麵包傳奇教父Ralando取經，並推出號稱「一生必要品嚐一次」的義大利水果麵包，將水果麵包的美味呈現給更多的民眾來體驗。

Feeling18日前舉辦品嘗會，推出重達3公斤的水果麵包，另有長40公分、高13公分、寬17公分的巨大可頌和蝴蝶酥，；茆晉（日爿羊）指出，潘娜朵妮（Panettone）來自異國但在台灣發光，除了體積碩大，漫長發酵與製作過程更耗時費工，做出來的麵包濕潤度更十分考驗烘焙師傅的經驗，其美味秘訣來自天然酵母、搭配發酵奶油、糖漬果乾等配方，且須完全理解通透、遵循老師傅的手法與配方後才開始重新製作，每天的風味變化截然不同 ，被喻為「世界最難搞麵包」，就如同一杯好威士忌需要時間的沉澱與淬鍊。

埔里鎮長廖志城說，潘娜朵妮（Panettone）一切開，所散發的香味就讓人食指大動，品嚐一口之後的美味更令人欲罷不能，也感謝feeling18巧克力工房對於台灣烘焙業的努力，讓更多人可以不用出國，也能品嘗到這些美妙的滋味。

茆晉（日爿羊）表示，即日起至1月6日，feeling18LAB將每天分切1顆750g的水果麵包，更招待北海道冰淇淋，邀請民眾一起品嘗。