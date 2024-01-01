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檳榔號再度登04車涯最速！達人曝「動力輸出未達極限」：僅60%

▲改車達人林大安分享檳榔號創最速記錄秘辛。（圖／記者張君豪翻攝）
▲改車達人林大安分享檳榔號創最速記錄秘辛。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

去年賽車教父廖老大與大陸網紅「杰爺」跨海隔空力拚奧迪TTRS 0-400加速記錄；廖老大以「台灣永不畏懼」意象刷下對岸網紅自豪的加速賽記錄，並成功獲取超高的網路、媒體關注程度引發話題，04加速賽的賽車競技形式陽剛簡單，雙方車輛設法以最大扭力彈射起步，尋求最大加速度跑抵400公尺的終點線，讓不少平常幾無關心賽車競技、改裝車領域的普羅大眾每天收看廖老大直播關心賽果，成功證明台灣揚眉吐氣的背後外，兩岸04產業的較勁也浮上檯面。

對改裝達人林大安來說，這是個憂喜參半的現象，他固然樂於貢獻一己之力幫台灣打造超快04賽車，但對於大陸04賽車圈，林大安無私的技術支援卻也引發對岸網友、04改裝界的不滿。

林大安感嘆：「道理很簡單、你的車快了，就開始會有敵人！」曾是大陸04賽車記錄保持人、改裝達人張佳琪與林決裂的關鍵因素，就是林當時在大陸從事改裝渦輪生意，基於合作默契下幫另一04賽車改裝公司UGR打造出賽車的底盤四驅和乙醇燃料系統，協助該公司拿下該年大陸04賽車的冠軍。對此張佳琪相當不滿。

林大安點出改裝廠商間的心結：「改裝都需要合作，我能改動力，但我不會寫電腦，幫我編寫行車電腦程式的整個車圈都知道是王子恆，對我來說改裝就是分工」，但當04競技變成諸多改裝車公司間的成果展現時，業者都會希望自己的車最快，他幫誰改車競爭對手都會不滿，林謙虛強調「我只是個賣機油的、業主找我幫忙我都會幫」，「但你的車快了，別人攻擊你的車是林大安做的」，因此廠家爭取成績、對外宣傳「很難去承認車子給外人改」，抹黑攻擊已是常態。

▲廖老大開直播親曝割愛「打龜號」原因，已完成階段性任務。(圖／翻攝自抖音)
▲打龜號再度登上車涯04直線加速榜該車種第一。(圖／翻攝自抖音)

另外關於檳榔號在今年4月再度刷新04車涯TTRS記錄、加速成績平均在8.4秒左右、甚至一度跑出8.37成績，兩岸車友都相當好奇檳榔號的動力性能是否已經發揮到極限？當外界議論紛紛，對此林大安大方說明「檳榔號成績仍有很大的進步空間！」

林大安表示，根據目前檳榔號所跑出最速8.37的成績，車上安裝的渦輪控制表所增壓值並未硬體上限，他當初幫廖老大設計04賽車時，就考量增大渦輪壓榨引擎輸出，引擎本體和曲軸活塞、氣密閥都有增強，甚至顧慮因高增壓輸出引擎毀損的風險，有添購同款強化五缸機引擎備品。

▲檳榔號。（圖／民眾提供）

檳榔號的增壓值，目前僅使用高增壓渦輪約60%動力輸出，所以8.37的成績遠非檳榔號全部實力。但今年7月1日檳榔號在試車過程中因車速過快不慎翻車，所幸試車手經送醫治療後並無大礙，但驚險過程也讓外界質疑04加速賽車的安全性。

對此林大安感嘆：04賽車追求的就是車輛極致性能，進步突破記錄的關鍵就是車體縝密改裝設計及頻繁的測試週期，如果說台灣04賽車可以變成「台灣之光」的競技運動，他衷心希望台灣能有自己一座符合國際04加速賽車標準的賽車場地，不但可一改民眾對改裝車產業製造噪音、競速危害用路安全的成見，也讓台灣04賽車愛好者能有安全測試、競速的專業場地。

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