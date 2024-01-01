　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

揭密廖老大打龜號進化史！他棄台積電工師　兩岸改裝達人之爭曝

▲台灣改裝車達人林大安接受專訪娓娓道來兩岸04加速賽諸多不為人知的細節。（圖／記者張君豪攝）
台灣改裝車達人林大安接受專訪娓娓道來兩岸04加速賽諸多不為人知的細節。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

2022年4月22日以打龜號創下0-400公尺加速8.59秒成績刷新當時中國車涯排行榜，但後來廖老大深陷飲料加盟店糾紛，打龜號轉手到中部檳榔大亨，綽號「麥校長」麥姓業者手上，該車改名「檳榔號」繼續連破紀錄！台海兩岸改裝車界颳起0-400加速競爭大賽；2023年4月檳榔號再度打破中國車涯排行榜0-400公尺加速紀錄創下8.43秒成績。

這輛傳奇在車涯0-400公尺加速紀錄霸榜的「檳榔號」幕後技術支持者林大安，也因廖老大和大陸網紅杰爺隔空較勁，網友始知台灣改車界有這號人物存在。事實上在兩岸汽車改裝圈林大安已是教父級人物。

林大安日前接受《ETtoday新聞雲》訪問、娓娓道來他從愛好研究改裝車輛，到兩岸改裝界、車迷幾乎無人不知的心路歷程。林大安表示，自己對於汽車研究的熱愛，肇因家庭背景，家中本來就是貨車運輸業，從小有記憶開始，就是做在大貨車上面「每天看的都是車」。

林大安是台灣台南人，他3-4歲時就因每天看著貨車、遊覽車會問長輩很多關於汽車的問題，加上台南人講台語，很多關於汽車或汽修、零件詞語都是日本外來語、或者台語的簡稱。

▲廖老大開直播親曝割愛「打龜號」原因，已完成階段性任務。(圖／翻攝自抖音)
▲廖老大開直播親曝割愛「打龜號」原因，由中部04賽車圈資深高手接手持續測試刷新紀錄。(圖／翻攝自抖音)

在耳濡目染之下，林大安對汽車學產生興趣，「說實話，我的第一個汽車學老師就是我父親，幼稚園以前天天吃喝拉撒睡都在卡車上面」，但台灣人傳統觀念，長輩相當反對林大安做汽車相關工作，並在家人強迫下高工念了電子科，但念一學期就休學轉入協和工商汽修科。

林大安進入汽車學領域就如同躍魚游入大海，從協和汽修科到後來考入台北技術學院汽修科系都是第一名成績，他在大三幾乎修完大學4年課程，大四除了體育課外、埋首學校汽修間和外面車廠幹起黑手、不是拆解汽車就是修車，「同學都覺得很奇怪，人家是來唸大學我是來修車」，他畢業後闖蕩江湖、曾開過網咖、咖啡簡餐店，甚至到台積電擔任工程師，但後來遭遇全球金融海嘯，台灣景氣寒冬，不少工程師被迫休無薪假或者待遇縮減。

在前途未明的狀況，林大安毅然到大陸開設自己的改裝品牌，並把自己淵博的汽車專業知識運用到車輛改裝部品上、從原本進口汽車改裝零件，逐漸擴展成替客戶規劃擬定完整的汽車動力提升計畫，並逐漸在對岸改裝車界打響名號，對岸改裝車界都知道「台灣來的林大安很會改快車」

但命運總是弄人，他與對岸知名的改裝技師，也是操刀大陸網紅「杰爺」04賽車的張佳琪，本來是事業上的合作夥伴，甚至杰爺2022年嗆聲「台灣沒快車」時，自豪的改裝奧迪TTRS賽車更是出自於當時在張佳琪改裝公司任職的林大安之手。

▲廖老大開直播親曝割愛「打龜號」原因，已完成階段性任務。(圖／翻攝自抖音)
▲廖老大「打龜號」2022年創下車涯TTRS最快0-400加速記錄。(圖／翻攝自抖音)

對此林大安謙虛澄清，「網傳是我幫阿杰改車，但我只幫他改裝引擎動力和水冷系統，行車電腦調教部分對岸有另外聘請技師，並不能說整台車是我改的」甚至張佳琪2017年在上海04加速賽以日產GTR跑車所創下當時全中國最快的8.63秒成績，該部改裝GTR賽車的動力提升也出自林大安之手，「為了GTR能順利出賽、我約1周沒睡，搞到肺炎去醫院吊點滴，打完再回來改車」。

兩名改裝達人合作期間，並推出倆人合力開發的汽車動力改裝品牌，但在台陸爆發「沒快車」爭議前後，對岸網紅和張對林大安的中傷抹黑不斷、甚至原本要幫廖老大出賽車輛調整行車電腦的大陸編程廠商也遭張佳琪要求終止「助台」合作、這場本是廖老大和「杰爺」的台陸最快04改裝車競賽，儼然上升為兩岸最知名技師改車工藝之爭。

儘管林大安幫廖老大操刀設計的打龜號一戰成名，並從去年迄今陸續創下刷下車涯TTRS最快的04加速記錄，而張佳琪操刀的杰爺賽車迄今卻拿不出對岸成績，但從打龜號到後來的檳榔號屢屢霸榜刷新紀錄，這場兩岸改裝達人之爭相信觀眾心中已有答案。

對此林大安不願多做評論，他強調每人想法不同，「張比較專注在改快車、但我不喜歡改車、也不會改車」做為一個資深汽車改裝達人，林大安專注在定期發布改車科普觀念，並致力在車用動力提升部品的商品零件開發，「我真的不會改車、能讓改車族群都能用上性能與安全、耐用度兼具的產品，並提升改車圈的觀念才是我比較想做的。」

【其他新聞】

►賣7輛名車全撞爛出險千萬！這家車行真的有鬼　警揭詐保真相

►獨／人體菸灰缸！竹聯淫煞強拍少女凌虐片　逼交50萬「退幫費」

爆乳辣媽網售毒咖啡被捕畫面曝　白短褲露大腿還不忘拎包包

ET快訊
2024連假攻略一次看　最長爽休12天！但下半年GG了
快訊／樂天桃猿投手　轉戰台鋼雄鷹
大咖韓團全出動「同台YOASOBI熱舞」　韓網暴怒：被日本當
跨年真唱大走音！　孟子義道歉：對不起周華健
快訊／趙少康、蕭美琴、吳欣盈抵達辯論會　賀瓏也來了
跨年夜墜樓！台中26歲女身亡　男友接訊息崩潰返回
獨／2023跨年前「9人困電梯」！　獲救已2024

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「恐怖貢丸」卡死氣管！嘉義婦噎到心跳停了　醫護鬼門關前搶命

新北驚見「憤怒羊」！攔路攻擊嚇壞女騎士　繞一圈撞翻機車

元旦凌晨出事！台南男駕車「自撞分隔島」　180度底朝天翻肚

檳榔號再度登04車涯最速！達人曝「動力輸出未達極限」：僅60%

揭密廖老大打龜號進化史！他棄台積電工師　兩岸改裝達人之爭曝

獨／超難忘跨年！2023結束前「9人困電梯50分鐘」　獲救已2024

台中跨年夜驚傳墜樓！26歲女社宅墜落亡　男友接訊息崩潰返回

大稻埕碼頭廁所驚見偷拍！變態男跨年夜寶特瓶藏針孔...當場被捕

墾丁15人大亂鬥釀追逐自撞1死　恆春警跨年夜執行威力大掃蕩

台北2寶爸夜闖中山區民宅想性侵　她驚喊「化療中」逃過一劫

全台最辣！安心亞低胸深溝「幫你呼呼～」　台上撕熱褲..一轉身「渾圓屁股蛋全裸」

趙露思「敦煌神女」唱跳《月牙灣》　王鶴棣.宋茜親密舞台看傻何炅

動力火車完美和音「根本像放CD」　飆唱《忠孝東路走九遍》《我很好騙》

高雄跨年驚傳「有人拿刀」　觀眾瘋狂逃跑畫面曝光

談少年犯「感化＝練蠱」 律師：服刑出來更大尾

高雄夢時代跨年驚傳持刀傷人　民眾驚逃

代價慘痛！大貨車超高5cm　撞毀東澳隧道百萬噴流風機

獅路中熟睡遭同伴「解放頭上」　無感繼續躺...遊客停車搶拍XD

爸見兒子站電動前緊盯超久　憶從前不能買：讓你也體會

外國實況主疑染HIV來台約砲！　「遭死亡威脅」嗆：我是乾淨的

「恐怖貢丸」卡死氣管！嘉義婦噎到心跳停了　醫護鬼門關前搶命

新北驚見「憤怒羊」！攔路攻擊嚇壞女騎士　繞一圈撞翻機車

元旦凌晨出事！台南男駕車「自撞分隔島」　180度底朝天翻肚

檳榔號再度登04車涯最速！達人曝「動力輸出未達極限」：僅60%

揭密廖老大打龜號進化史！他棄台積電工師　兩岸改裝達人之爭曝

獨／超難忘跨年！2023結束前「9人困電梯50分鐘」　獲救已2024

台中跨年夜驚傳墜樓！26歲女社宅墜落亡　男友接訊息崩潰返回

大稻埕碼頭廁所驚見偷拍！變態男跨年夜寶特瓶藏針孔...當場被捕

墾丁15人大亂鬥釀追逐自撞1死　恆春警跨年夜執行威力大掃蕩

台北2寶爸夜闖中山區民宅想性侵　她驚喊「化療中」逃過一劫

元旦寶寶來了！北市聯醫婦幼院區有3位　國泰、長庚醫院也喜迎新生兒

「恐怖貢丸」卡死氣管！嘉義婦噎到心跳停了　醫護鬼門關前搶命

成宮寬貴消失8年爆復出演藝圈！　觀眾忘不了他…身邊人洩現況

前《黑澀會》瑪菲司粉髮變身Rosé！　竟遭老公潑冷水嘆：婚姻容易嗎　

侯辦批賴清德不認同憲法變「獨狡獸」　民進黨：轉移焦點

守寡10年！7旬嬤覓第二春甜嫁81歲阿公　約好出國度蜜月

受邀旁聽趙少康辯論　賀瓏：有可能像朱立倫一樣睡著

台股一檔股票「一年不開張，開張吃一年」！　單月飆漲40％

iOS 17.2.1出現大規模災情　上百果粉怨：更新後無法連網

冷戰太久就會分手三大星座！TOP 1戀愛三分鐘熱度　激情過了很容易忘記對方

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

社會熱門新聞

高雄跨年有人持刀！民衝管制區逃命

刺青師店內性侵女閨蜜　她赤裸躲床角

高雄三寶闖紅燈撞騎士　重機燒成廢鐵

即／悲傷跨年夜！空軍少尉輪休返老家「墜樓身亡」

「乾哥、乾妹宣傳車」最新進度　小商人：要丟給廣告公司了

高雄跨年傳「男持刀」　警：是原子筆

每天喊「寶貝」的女友竟是黑道大哥　工程師哭了

新竹軍人「羅馬公路」過彎撞重機　夫妻檔雙亡

新竹跨年攝影機掉落　6人遭砸傷送醫

台中某住宅發生墜樓　1女送醫搶救

新北國中生「帶槍到校」下課射黑板！校方火速沒收　通知家長到校

挨撞老婦搶救不治！宣傳車肇禍　立委候選人停止競選活動

即／國3沙鹿段「6車連環撞」！占內線回堵2K

台中跨年夜驚傳墜樓　26歲女社宅墜落亡

更多熱門

相關新聞

廖老大台中旗艦店撤3個月　醒目黃招牌拆「等到對的人」

廖老大台中旗艦店撤3個月　醒目黃招牌拆「等到對的人」

去年7月相當高調開幕、位於台中市西屯區福科路、環中路二段的「阿娘喂！廖老大茶坊連鎖」台中旗艦店，經營1年時間在8月時黯然退場，近期該店面已由汽車美容業者接手後開幕，信義房屋專家認為，該據點終於等到對的產業進駐。

廖老大才1年就淪時代的眼淚　同業點出3致命傷

廖老大才1年就淪時代的眼淚　同業點出3致命傷

廖老大狂粉砸150萬加盟　苦撐1年不敢休息

廖老大狂粉砸150萬加盟　苦撐1年不敢休息

獨／廖老大旗艦店撐不住收掉止血　8月還有店要開

獨／廖老大旗艦店撐不住收掉止血　8月還有店要開

廖老大台中200坪旗艦店1年收攤　官方這樣回應

廖老大台中200坪旗艦店1年收攤　官方這樣回應

關鍵字：

廖老大麥麥麥校長打龜號檳榔號改裝達人林大安

讀者迴響

熱門新聞

年輕人領錢了！爽拿500元

安心亞脫了！火辣馬甲一轉身「屁股全裸」　網瘋掉：太猛了

快訊／10萬人排紫南宮錢母　主委：初一活動停辦

千萬卡友哭哭！北富銀取消分期回饋　2024年15家銀行權益縮水

哪一場跨年最頂？PTT推爆「這2場屌打」

乾哥乾妹廣告車最終版送件！「鳳梨放話了」挺小商人

即／前市議員候選人張惟晴驚傳過世　享年36歲

2024第一天！3星座發了　過年前財運旺

高雄跨年有人持刀！民衝管制區逃命

國曆1月生肖運勢解析！蛇、狗運勢開紅盤　「3生肖」恐遇車關破財

桃園韓團現場太強「網友狂問他們是誰」

安心亞跨年屁股見客！疑撞衫Jessi舞群

五月天跨年「直接開飛機登台」！ 認了爲1事超緊張：像醜媳婦見公婆

刺青師店內性侵女閨蜜　她赤裸躲床角

兒衝武嶺看日出！媽見「景象差點吐血」：智商堪憂

更多

最夯影音

更多
全台最辣！安心亞低胸深溝「幫你呼呼～」　台上撕熱褲..一轉身「渾圓屁股蛋全裸」

全台最辣！安心亞低胸深溝「幫你呼呼～」　台上撕熱褲..一轉身「渾圓屁股蛋全裸」
趙露思「敦煌神女」唱跳《月牙灣》　王鶴棣.宋茜親密舞台看傻何炅

趙露思「敦煌神女」唱跳《月牙灣》　王鶴棣.宋茜親密舞台看傻何炅

動力火車完美和音「根本像放CD」　飆唱《忠孝東路走九遍》《我很好騙》

動力火車完美和音「根本像放CD」　飆唱《忠孝東路走九遍》《我很好騙》

高雄跨年驚傳「有人拿刀」　觀眾瘋狂逃跑畫面曝光

高雄跨年驚傳「有人拿刀」　觀眾瘋狂逃跑畫面曝光

談少年犯「感化＝練蠱」 律師：服刑出來更大尾

談少年犯「感化＝練蠱」 律師：服刑出來更大尾

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

來Google News追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面