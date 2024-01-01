揭密廖老大打龜號進化史！他棄台積電工師　兩岸改裝達人之爭曝



▲台灣改裝車達人林大安接受專訪娓娓道來兩岸04加速賽諸多不為人知的細節。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

2022年4月22日以打龜號創下0-400公尺加速8.59秒成績刷新當時中國車涯排行榜，但後來廖老大深陷飲料加盟店糾紛，打龜號轉手到中部檳榔大亨，綽號「麥校長」麥姓業者手上，該車改名「檳榔號」繼續連破紀錄！台海兩岸改裝車界颳起0-400加速競爭大賽；2023年4月檳榔號再度打破中國車涯排行榜0-400公尺加速紀錄創下8.43秒成績。

這輛傳奇在車涯0-400公尺加速紀錄霸榜的「檳榔號」幕後技術支持者林大安，也因廖老大和大陸網紅杰爺隔空較勁，網友始知台灣改車界有這號人物存在。事實上在兩岸汽車改裝圈林大安已是教父級人物。



林大安日前接受《ETtoday新聞雲》訪問、娓娓道來他從愛好研究改裝車輛，到兩岸改裝界、車迷幾乎無人不知的心路歷程。林大安表示，自己對於汽車研究的熱愛，肇因家庭背景，家中本來就是貨車運輸業，從小有記憶開始，就是做在大貨車上面「每天看的都是車」。

林大安是台灣台南人，他3-4歲時就因每天看著貨車、遊覽車會問長輩很多關於汽車的問題，加上台南人講台語，很多關於汽車或汽修、零件詞語都是日本外來語、或者台語的簡稱。



▲廖老大開直播親曝割愛「打龜號」原因，由中部04賽車圈資深高手接手持續測試刷新紀錄。(圖／翻攝自抖音)

在耳濡目染之下，林大安對汽車學產生興趣，「說實話，我的第一個汽車學老師就是我父親，幼稚園以前天天吃喝拉撒睡都在卡車上面」，但台灣人傳統觀念，長輩相當反對林大安做汽車相關工作，並在家人強迫下高工念了電子科，但念一學期就休學轉入協和工商汽修科。

林大安進入汽車學領域就如同躍魚游入大海，從協和汽修科到後來考入台北技術學院汽修科系都是第一名成績，他在大三幾乎修完大學4年課程，大四除了體育課外、埋首學校汽修間和外面車廠幹起黑手、不是拆解汽車就是修車，「同學都覺得很奇怪，人家是來唸大學我是來修車」，他畢業後闖蕩江湖、曾開過網咖、咖啡簡餐店，甚至到台積電擔任工程師，但後來遭遇全球金融海嘯，台灣景氣寒冬，不少工程師被迫休無薪假或者待遇縮減。

在前途未明的狀況，林大安毅然到大陸開設自己的改裝品牌，並把自己淵博的汽車專業知識運用到車輛改裝部品上、從原本進口汽車改裝零件，逐漸擴展成替客戶規劃擬定完整的汽車動力提升計畫，並逐漸在對岸改裝車界打響名號，對岸改裝車界都知道「台灣來的林大安很會改快車」

但命運總是弄人，他與對岸知名的改裝技師，也是操刀大陸網紅「杰爺」04賽車的張佳琪，本來是事業上的合作夥伴，甚至杰爺2022年嗆聲「台灣沒快車」時，自豪的改裝奧迪TTRS賽車更是出自於當時在張佳琪改裝公司任職的林大安之手。





▲廖老大「打龜號」2022年創下車涯TTRS最快0-400加速記錄。(圖／翻攝自抖音)

對此林大安謙虛澄清，「網傳是我幫阿杰改車，但我只幫他改裝引擎動力和水冷系統，行車電腦調教部分對岸有另外聘請技師，並不能說整台車是我改的」甚至張佳琪2017年在上海04加速賽以日產GTR跑車所創下當時全中國最快的8.63秒成績，該部改裝GTR賽車的動力提升也出自林大安之手，「為了GTR能順利出賽、我約1周沒睡，搞到肺炎去醫院吊點滴，打完再回來改車」。



兩名改裝達人合作期間，並推出倆人合力開發的汽車動力改裝品牌，但在台陸爆發「沒快車」爭議前後，對岸網紅和張對林大安的中傷抹黑不斷、甚至原本要幫廖老大出賽車輛調整行車電腦的大陸編程廠商也遭張佳琪要求終止「助台」合作、這場本是廖老大和「杰爺」的台陸最快04改裝車競賽，儼然上升為兩岸最知名技師改車工藝之爭。

儘管林大安幫廖老大操刀設計的打龜號一戰成名，並從去年迄今陸續創下刷下車涯TTRS最快的04加速記錄，而張佳琪操刀的杰爺賽車迄今卻拿不出對岸成績，但從打龜號到後來的檳榔號屢屢霸榜刷新紀錄，這場兩岸改裝達人之爭相信觀眾心中已有答案。

對此林大安不願多做評論，他強調每人想法不同，「張比較專注在改快車、但我不喜歡改車、也不會改車」做為一個資深汽車改裝達人，林大安專注在定期發布改車科普觀念，並致力在車用動力提升部品的商品零件開發，「我真的不會改車、能讓改車族群都能用上性能與安全、耐用度兼具的產品，並提升改車圈的觀念才是我比較想做的。」



【其他新聞】

►賣7輛名車全撞爛出險千萬！這家車行真的有鬼 警揭詐保真相

►獨／人體菸灰缸！竹聯淫煞強拍少女凌虐片 逼交50萬「退幫費」

►爆乳辣媽網售毒咖啡被捕畫面曝 白短褲露大腿還不忘拎包包

