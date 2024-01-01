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社會 社會焦點 保障人權

淡水輕軌外牆被毀！寫紅字「馬上放我回到家」　亂寫男遭起訴　

▲▼ 輕軌遭人用紅筆亂寫。（圖／記者戴上容翻攝）　

▲▼ 輕軌遭人用紅筆亂寫。（圖／記者戴上容翻攝）　

記者戴上容／新北報導

台東一名42歲高姓男子，今年4月凌晨到新北市淡水區紅樹林輕軌站，用紅色油性筆在消防箱、外牆、機房們等處寫下「馬上放我回到家」、「幫我找人放我回家我是古意皮」等古怪字眼，保全事後巡邏見到紅字立即報警，警方調閱監視器追查，隔日將其逮捕，士林地檢署日前依毀損罪將高男起訴。

這起事件發生在今年4月21日凌晨1時許，家住台東、擁有多項竊盜前科的高姓男子拿著紅色油性筆，跑到紅樹林輕軌站，在外牆、機房、外牆等處留下一系列莫名的紅色文字，包含：「馬上放我回到家」、「幫我找人放我回家我是古意皮」、「馬上放回到家去紅樹林回南部關渡地下室南台灣古意留」等。

▲▼ 輕軌遭人用紅筆亂寫。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 輕軌遭人用紅筆亂寫。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 輕軌遭人用紅筆亂寫。（圖／記者戴上容翻攝）

新北捷運公司保全見到公物被破壞趕緊報警，淡水警方調閱監視器鎖定高男身份展開查緝，隔日淡水警方接到鐵路警察臺北分局台北分駐所通知，淡水警方立刻驅車前往將他帶回逮捕。

淡水警方對高男的毀損行為表示極度譴責，並指出此舉不僅違法，更對公共設施造成嚴重損害，嚴重影響當地市容。士林地檢署12月2日將高男依毀損罪起訴，並指出高男為累犯請求加重其刑。

新北捷運公司提醒，社會大眾應保持對公共設施的尊重，維護社會秩序，民眾如發現任何可疑行為，應立即通報，共同守護社區的安寧。希望這起案件的審判能夠有效遏制類似行為，嚴懲破壞社會公共秩序的不法分子。

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