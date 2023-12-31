嘉義市「冬令救濟暨義剪活動」　物資禮金助850弱勢戶

▲黃敏惠市長感謝文財殿附屬文通慈善會「冬令救濟暨義剪活動」助850弱勢戶 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義文財殿附屬文通慈善會今(31)日於文財殿廣場舉辦112年度「冬令救濟暨義剪活動」，提供850戶弱勢家庭2,000元紅包禮金、白米及民生用品各一份，活動內容除了嘉義市女子美容商業同業公會提供義剪服務，還備有平安餐及安排表演團隊義演。嘉義市長黃敏惠也到場協助發送紅包禮金，並感謝文通慈善會與女子美容商業同業公會的善心。

黃敏惠表示，每年歲末年終之際，都能感受到文通慈善會的溫暖關懷，感謝文通慈善會集眾人之力，成為一股溫暖的力量，讓大家有一個溫馨溫暖的新年。黃敏惠市長也感謝嘉義市女子美容商業同業公會提供義剪服務，以實際行動參與公益、幫助弱勢，也希望能有更多人加入共同響應，讓社會多一點溫暖，讓嘉義市更加美好。

黃敏惠說明，文通慈善會長期關懷弱勢家戶，每年除辦理冬令救濟外，更受理弱勢民眾急難救助、喪葬補助、醫療補助及發放白米，自109年至112年間，文通慈善會辦理急難救助補助人次共計約1,687人次，共補助約新臺幣1,672萬8,375元。並預計於明(113)年3月與嘉義市政府社會處合作推展「嘉義市脆弱家庭扶助計畫」，由社福中心評估案家需求後造冊，由文財殿通知家戶至文財殿領取禮金，預計協助200戶家戶，每月提供新臺幣6,000元整，總計新臺幣120萬元整，嘉惠弱勢族群。

公部門資源有限，民間力量卻是無限的，黃敏惠感謝文通慈善會歷年來積極辦理冬令救濟活動，幫助需要幫助的人，希望藉此能夠有更多的善心人士慷慨解，共同關懷幫助弱勢家庭，讓貧困家庭感到溫暖，帶動社會扶弱濟貧的善良風氣，並帶給弱勢家庭一個溫暖的新年。

嘉義市政府社會處另說明，為了因應多元的社會資源，成立資源整合單一窗口，嘉義市慈善團體資源整合平台在今(112)年更新系統功能，提供各慈善團體查詢及個案管理，能夠避免福利資源重複運用，對弱勢族群給予有效的協助，另外，實物銀行計畫自明（113）年1月1日起，由自辦改為委託民間單位(財團法人台灣省私立王李社會福利慈善事業基金會)辦理，增加開放時間，原東、西區據點每月各開放2日增長為每周開放6日，強化服務量能。