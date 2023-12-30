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外國實況主找台女一夜情！被爆「曾與HIV女無套性交」

▲▼Harrison。（圖／翻攝自YouTube／好機車）

▲好機車警告，擁有多項黑歷史的外國實況主入境台灣，呼籲台灣人小心以免受害。（圖／翻攝自YouTube／好機車）

記者楊庭蒝／綜合報導

今（30）日YouTuber「好機車」在頻道上發布新影片，內容提及一位名為「Harrison」的國外實況主近期來到台灣，他以惡搞、惹麻煩獲取聲量，有在不同國家短時間內與多位女性發生性經驗的過往，且喜歡將這些性愛影片偷拍後售出，提醒台灣女性千萬要小心不要受害。

YouTuber「好機車」嚴肅表示，該名實況主擁有相當多不妥的經歷，特別喜歡針對所有年齡層的女性下手且完全沒有底線，曾在泰國與未成年女孩以及跨性別女性發生關係，其中一位發生過關係的女性更擁有HIV病毒，性交過程中沒有任何保護措施。

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▲▼Harrison。（圖／翻攝自YouTube／好機車）

▲Harrison曾與擁有HIV病毒的女性發生關係。（圖／翻攝自YouTube／好機車）

影片中指出，Harrison來台後自曝，此前在日本短短89天內與23位女性「有過互動」，日本行的食住問題基本上不用花到錢，甚至還找到類似包養的乾媽，他對此感到自豪並表示「89天、23位女性，這比大多數日本男生一生中會見到的女孩還要多，我對此感到非常高興」。

目前Harrison已經來台超過一周的時間，這段時間內完全沒有花到任何一毛錢，全部都是由一位發生過關係的台灣女孩支付。好機車呼籲，有與Harrison相處超過一周的女性建議趕快進行檢查。

影片短短2個小時的時間已經有超過3.7萬次的觀看，好機車也強調，希望可以將這個消息散佈到各個社群平台，希望不要有台灣人繼續受害。

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