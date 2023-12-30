賴清德：反對一國兩制就別接受九二共識　說是「新中間主義」沒人接受

記者杜冠霖／台北報導

對於三立電視台提問兩岸關係，民進黨總統候選人賴清德回應，自己和蕭美琴當選一定是風險最低的一組，有做最好的準備；他也提到，要建議侯友宜，若說接受九二共識是台灣新中間主義，沒有幾個人會贊成，若反對一國兩制，那就不要接受九二共識，道理非常清楚；一方面接受九二共識，又說是在走新中間路線、守護中華民國，非常矛盾。

▲民進黨總統候選人賴清德出席電視辯論會。（圖／記者林敬旻攝）



三立提問：中國國家主席習近平具體定義九二共識是兩岸同屬一中 共同努力謀求國家統一，請教侯友宜九二共識也是謀求兩岸統一嗎？不要再講憲法了，馬英九有提出不統不獨不武主張，但至今侯友宜未提到反對統一。

三立也追問，柯文哲提出5個互相，要在互相諒解下找出彼此可以接受框架，但具體框架是什麼？兩岸一家親 那兩岸是什麼？ 賴清德滿不滿意兩岸現狀，常說要找習主席吃小吃，但人家都已讀不回，如何避免台灣成為火藥庫，也請教三位，對台灣主權威些最大的是哪個國家？

賴清德表示，不僅僅國內甚至全世界，對台灣生存威脅最大的一定是中華人民共和國，自己和蕭美琴當選一定是風險最低的一組，我們有做最好的準備，自己會團結國人，強化國防、經濟以及強化跟民主陣營合作，只要能夠對等尊嚴，也會跟中國交流合作，增進兩岸人民福祉跟和平發展。

賴清德指出，剛剛聽到柯文哲一番話蠻遺憾的，中國挖了九個邦交國，不跟台灣進行談判，卻把責任歸給台灣，完全不敢指控中國，柯文哲也認為民進黨守護台灣種種作為是意識形態，這只是不同程度唱衰台灣，非常不應該。

賴清德直言，侯友宜建議你，若說接受九二共識是台灣新中間主義，沒有幾個人會贊成，若反對一國兩制，那就不要接受九二共識，道理非常清楚；一方面接受九二共識，又說是在走新中間路線、守護中華民國，非常矛盾。

賴清德指出，非常希望國人能夠團結一致，面對中國威脅，國際社會也意識到中國對台灣威脅，也已經有對策：增強力量、團結合作，才有辦法確保和平。