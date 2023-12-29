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陳仲祺影音公會理事長授證300政商齊聚　誓言走向國際、兩岸交流

▲▼台北市影音節目製作商業同業公會第十屆理事長陳仲祺授證典禮。（圖／北市影音公會提供）

▲台北市影音節目製作商業同業公會第十屆理事長陳仲祺授證典禮。（圖／北市影音公會提供）

記者陶本和／台北報導

台北市影音節目製作商業同業公會近日在大直典華舉辦《第10屆理監事授證典禮暨歲末感恩餐會》，除影視音相關的六大公協會、文化部、台北市政府均有代表出席，政商界、媒體界、教育界等，更超過300人到場共襄盛舉。新任理事長陳仲祺致詞時表示，未來將帶領台灣影視界的菁英邁向國際、舉辦兩岸各項交流活動，要為年輕的文化工作者創造更多表現與曝光機會。

文化部影視及流行音樂產業局副局長高明秀出席為第十屆理事長當選人進行授證，頒發當選證書予第十屆理事長陳仲祺；而台北市長蔣萬安也特別指派台北市府文化局副局長陳譽馨與會，並為第十屆理監事當選人頒發當選證書。

陳仲祺致詞時表示，未來將帶領台灣影視界的菁英邁向國際、舉辦兩岸各項交流活動，要為年輕的文化工作者創造更多表現與曝光機會。他表示，感謝第九屆理事長林湘評在疫情肆虐的2020年與會員代表攜手合作，舉辦公聽會並協助業者度過難關，且於任內引領業者走向世界各地的影視市場，足跡遍布日韓新港，兩岸及歐美等地。

▼台北市影音節目製作商業同業公會第十屆理事長陳仲祺授證典禮。（圖／北市影音公會提供）

▲▼台北市影音節目製作商業同業公會第十屆理事長陳仲祺授證典禮。（圖／北市影音公會提供）

陳仲祺承諾，台灣影視音產業在疫情後將朝向融合跨領域、積極走向國際，成為業界交流與合作的重要平台。他在談話尾聲，感性地表示，「人在天涯，勇於承擔，拿的起放的下，只有向前邁進，沒有龜縮退步，一起舉杯，乾了它！」

隨後，會中也聘請兩岸事務專家，由國民黨前副秘書長、前大陸工作會主任張榮恭擔任名譽理事長；第九屆理事長林湘評擔任榮譽理事長；而海基會董事、海貿會祕書長鄧岱賢擔任榮譽總顧問。

此外，一位在影音公會服務近40年，即將在明年2月退休的資深同仁陳鳳珠，影音公會安排了一段表揚活動；更安排一個驚喜，準備了一個雙層大蛋糕，為影視前輩劉仲堯夫妻慶祝50年結婚紀念日。

至於本屆影音公會理監事，除了理事長陳仲祺外，還包括：皇嘉國際開發執行副總陳又嘉、群龍國際董事長吳高雄、時報文化董事長趙政岷、美亞娛樂董事長邱順清、胡金銓導演文藝基金會執行長石雋、友松娛樂總經理陳財裕、得利影視總經理楊愛麗、櫻桃多媒體董事長許棋凱、永衡法律事務所所長吳佳潓、鴻鑫發科技楊瑾玹、奧亞數位科技王瀟麓、丙午駒電影總經理吳震亞、成均國際（崇右演藝科大國際長）林寬。

▼台北市影音節目製作商業同業公會第十屆理事長陳仲祺授證典禮。（圖／北市影音公會提供）

▲▼台北市影音節目製作商業同業公會第十屆理事長陳仲祺授證典禮。（圖／北市影音公會提供）

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