歐洲夫妻在台租屋遭騙1個月押金　瑞典人妻震驚：以為台灣很安全

記者黃翊婷／綜合報導

瑞典人妻Frida表示，近期返回台灣要處理遭詐騙的事情，沒想到朋友也同樣遇到詐騙，她的朋友是一對歐洲夫妻，日前在網路上看到公寓出租消息很是心動，結果居然遭到女房東騙走1個月房租的押金，「我很震驚我和我的好友竟然會在台灣被騙，因為我們一直以為這裡很安全。」

▲Frida在台灣遭到詐騙，沒想到朋友也因為租屋被騙。（圖／翻攝自YouTube／不要鬧工作室）

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《不要鬧工作室》27日上傳一部影片，由瑞典人妻Frida分享外國人在台灣遭詐騙的事件，Frida提到，自己和一對歐洲夫妻朋友都在台灣遭到詐騙，朋友想在台灣租房子，於是上網尋找公寓出租資訊，發現有一套物件符合期望，便打了網站上提供的電話，接電話的是一名台灣女子，對方說這套物件很受歡迎，如果想要確保拿下，就得在當下立刻支付一個月的房租當押金。

Frida說，因為朋友之前看過其他房子，恰巧都在去看房前就租給了別人，所以他們不想錯過這次的機會，「我歐洲朋友也有這位女士的資料，包含身分證、銀行戶頭，所以他們覺得這位女士沒問題」，加上不熟悉台灣市場的租屋規矩，夫妻倆便馬上匯款給女房東，沒想到對方收了錢就再也不回LINE訊息，朋友這才驚覺受騙。

「我很震驚我和我的好友竟然會在台灣被騙，因為我們一直以為這裡很安全。」Frida感嘆，在瑞典很少有詐騙案件，就算有，審判過程也很快，朋友的案子還在偵查中，也已經找了在地單位協助，她不方便多說，只是朋友不會在台灣待太久，偏偏台灣審判過程較長，她覺得朋友最後可能會放棄追下去，「我覺得這種事情對我們外國人很不利，還是無法相信我們被詐騙。」

影片公開之後引發台灣網友熱議，大家紛紛留言表示，「與國外相比，台灣的安全主要是被偷、被搶、被攻擊這一類的事件遠低於國外，但不包括詐騙跟交通」、「這不是特例，而是在全世界，當你沒有合法擁有任何東西前，絕對不要付任何錢！這原則全球通用」、「祝福Frida跟她朋友早日找回內心平靜，詐騙日益猖獗，全世界都是頻率激增，只能說台灣也不例外」。

還有熱心網友建議，若有外國人想要在台灣租屋，最好先諮詢有經驗的外國人或本地人，也可以邀請他們陪同一起去看房簽約，不要以自己國家的方式去做，畢竟每個國家的人習慣、認知都有差異，事先做好功課才能降低被騙的機率。