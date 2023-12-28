開車不怕訊息漏接！　Google測試「AI訊息摘要功能」

▲Google正在測試AI訊息摘要功能。（圖／9to5google）

記者陳俐穎／綜合報導

開車時不方便使用手機，許多人會透過語音助手大聲朗讀訊息。不過如果只有一、二則是可以的，但例如群駔對話有許多訊息，每都朗讀回復可能會造成干擾。根據外媒報導，再程式碼中發現，Android Auto 將推出新的解決方案，Google 語音助理將透過人工智慧「總結訊息」，特別是「繁忙的對話」。

外媒9to5google反編譯 Google 上傳到 Play 商店的最新版本的應用程式，當反編譯 Android 應用程式中 APK時，能夠看到其中暗示未來可能的功能的各種程式碼，不過Google 最終也有可能不會推出這些功能。

這次發現的程式碼開發介紹中表示，語音助理的總結訊息功能，將由人工智慧生成，因此可能會出現錯誤。可以隨時在 Android Auto 設定中關閉此功能。

描述此功能的程式碼出現在 Google 應用程式的 14.52 版本中，該應用程式目前處於測試階段。目前尚不清楚該功能何時啟動。

報導中也指出，目前各種Google產品已經提供了摘要功能，但最接近的比較是 Google Chat 重述 Spaces，可以幫助跟上群組對話進度。