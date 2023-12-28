中巴合作發現翼龍新種　命名為「友好美麗飛龍」

▲「友好美麗飛龍」的生態復原圖。（圖／翻攝中新網）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸和巴西的古生物學家最新透過對中國熱河生物群翼龍化石進行合作研究，建立了1.2億年前白堊紀時期朝陽翼龍科的一個新屬種，將其命名為「友好美麗飛龍」，以紀念中巴科學家在翼龍等古生物研究領域持續20年的友好合作。

根據中新社報導，此項翼龍研究的成果論文，由中國科學院古脊椎動物與古人類研究所汪筱林研究員團隊聯合巴西國家博物館／巴西里約熱內盧聯邦大學亞歷山大·凱爾納（Alexander Kellner）教授團隊共同完成，近日在施普林格·自然旗下學術期刊《科學報告》（Sci. Rep.）發表。

論文第一作者和共同通訊作者汪筱林研究員說，朝陽翼龍科的成員目前主要發現於中國遼西熱河生物群，這一類群的翼龍通常體型中等，沒有牙齒，具有高高的頭冠，鼻眶前孔巨大。

▼「友好美麗飛龍」的化石模式標本。



第一個朝陽翼龍科成員為2003年研究發現的張氏朝陽翼龍，但其最初被認為是夜翼龍類，直到對第二個成員即朝陽神州翼龍研究之後，古生物學家依據這兩個屬種建立新的翼龍分類單元－朝陽翼龍科，後來發現的無齒吉大翼龍、遼西始神龍翼龍以及最近研究報道的三亞「神州翼龍」都被歸入朝陽翼龍科。

本研究發現的「友好美麗飛龍」化石包括一件保存完整的精美翼龍骨架和一件不完整的翼龍頭骨化石，前者為模式標本，也是熱河生物群迄今所知保存最為精美的翼龍化石之一，其翼展超過2米，該化石還保存有完整的鐙骨，這也是在翼龍中的第二次發現。

基於這件保存精美的「友好美麗飛龍」化石標本，研究團隊對朝陽翼龍科的形態學進行深入研究和對比，將三亞「神州翼龍」歸入美麗飛龍屬，修正為三亞美麗飛龍。

汪筱林還說，這次友好美麗飛龍的合作研究，匯聚了來自中巴兩國10個科研院所的14位研究者，是中巴科學家持續20年友好合作的重要見證。