國三生遭割喉亡　律師預言乾哥「最後去處」

記者陳俊宏／綜合報導

新北市一名國三生遭持彈簧刀割頸、猛刺10刀奪命，行凶的「乾哥」被裁定收容。對此，律師林智群認為，「少年最後的去處，不意外的話，就是高雄明陽中學。」

林智群在臉書說，少年犯錯，分兩種程序處理，一個是《少年保護事件》，由少年法庭審理，頂多訓誡、保護管束、安置輔導、感化教育。

▼少年保護事件處理流程。（點圖可放大／翻攝司法院網站）

林智群表示，另一種是少年刑事案件，主要是滿14歲+最輕5年以上有期徒刑的，就是由地檢署處理，起訴的話，由少年法庭審理；如果有罪和最輕本刑10年以上重罪，那就是只有一條路，就是判刑，進少年矯治學校（高雄明陽中學），既是監獄，也是學校。

林智群認為，這次的少年案件，地檢署表示要用傷害致死或殺人罪處理，其實就是在為後面的程序鋪路，少年最後的去處，不意外的話，就是高雄明陽中學。

▼少年刑事案件處理流程。（圖／翻攝司法院網站）



明陽中學位於高雄市燕巢區，隸屬法務部矯正署，是一間少年矯正學校，彌補少年刑事受刑人正規教育的不足，及矯正不良習性。

回顧這起震驚社會案件，一名女學生25日中午到男學生班級找閨蜜，但遭男學生以「你不是我們班的」驅趕。女學生離開後心有不甘，於是向「乾哥」訴苦。乾哥為替乾妹出氣，立刻衝去找對方理論。

然而，衝突一發不可收拾，「乾哥」竟拿出預藏的彈簧刀，朝男學生左胸及頸部猛刺。男學生倒地後當場失去生命跡象，搶救一天一夜仍宣告不治。檢方會同法醫相驗，確認死者身中10刀，身體正面包含頸動脈、左胸計6刀，右下背靠近腎臟位置4刀。而少年法庭裁定少年收容、少女責付監護人。

▼明陽中學位於高雄市燕巢區，隸屬法務部矯正署，是一間少年矯正學校。（圖／翻攝明陽中學網站）