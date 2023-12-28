優秀國三生枉死　導師感到困惑：法規是伸張正義還是保護加害者？

▲國三生遭割喉身亡，曾任教的導師發文紀錄與學生相處的點滴，也對教學使命感到困惑。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市一名國三生25日被同學持彈簧刀割頸、猛刺10刀奪命。對此，該校一名導師記錄下他對於死者的教學印象，感嘆優秀、正義的好學生就這麼離去，除了質疑法規之外，也開始對教學使命感到疑惑，「我會記得你曾經來過，在你短暫的15年歲月中，成功的讓自己成長為一位具責任感、學習認真的好青年。」

該名導師27日深夜發文表示，死者優秀又富有正義感，除了上課認真外，也會主動深入了解課程的內容，是目前少見、有著好學特質的好學生。另外，死者上課製作作品都非常用心，七年級就拿到班上的最高分，甚至在八年級時獨自完成全班都無法做成的風力仿生獸機構，「當時滾動式停班停得一塌糊塗，許多同學的進度根本到後來都自我放棄，他是唯一持之以恆有將它完成的」。

導師回憶，他任教的班級很多，且每週只見一次面，因此常記不住學生的名字跟長相，唯獨死者讓他在八年級時就印象深刻，「因他是少數在口罩解禁後即脱口罩的一群，開朗的笑容讓我印象很深刻。」

他說，死者升到九年級後長高變帥，複習考的成績都有上榜，同時也在班上維持前三名的好成績，沒想到竟被同學刺殺，「其實很想要大吼說這世界究竟是怎麼了，開始質疑很多的法條規章究竟是伸張了正義還是保護加害者，我對教學的使命開始困惑存疑，還有這一切的一切到底有沒有意義。」

導師感嘆，他知道此事已發生，多說無益，但一條年輕的生命莫名其妙地離去，好像必須記錄些什麼，否則時間過了就會遺忘，因為人類一直是種很容易遺忘教訓的動物，「我會記得你曾經來過，在你短暫的15年歲月中，成功的讓自己成長為一位具責任感、學習認真的好青年。」