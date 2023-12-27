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社會 社會焦點 保障人權

餐廳倒閉他接手「改開飲酒店」　違法打工！33名泰國陪酒嫩妹全帶回

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局掌握情資，一家經營不善的餐廳結束營業後，竟然被人當作飲酒店，警方接獲情資後展開查處，在26日晚上前往查緝，除了當場逮捕負責人以及3名服務生，還查獲33名泰國籍陪酒女以及21名酒客，警方懷疑酒店疑有色情交易，將負責人及3名服務生依妨害風化及就業服務法移送法辦。

警方調查，36歲的胡姓男子，在北市萬華區中華路一段的地下室經營飲酒店，並招聘3名服務生幫忙，但是私下卻找來泰國籍女子上班陪酒，警方接獲線報，在26日晚上11時許，會同移民署動員52名警力一同前往查緝，當場人贓俱獲。

▲▼胡姓男子接手倒閉餐廳，找來泰國籍女子坐檯陪酒，遭警方一舉查獲。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲胡姓男子接手倒閉餐廳，找來泰國籍女子坐檯陪酒，遭警方一舉查獲。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼胡姓男子接手倒閉餐廳，找來泰國籍女子坐檯陪酒，遭警方一舉查獲。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，現場共有21名男客在消費，另外還有33名泰國籍女子坐檯陪酒，現場全部帶回派出所偵訊，33名泰國籍女子中，有1人逾期3個月，偵訊後將33名泰國籍女子部送交移民署，依入出國及移民法等相關規定遣返回國。

▲▼胡姓男子接手倒閉餐廳，找來泰國籍女子坐檯陪酒，遭警方一舉查獲。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方一舉查獲倒閉餐廳變飲酒店，帶回33名坐檯陪酒的泰國籍女子。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼警方一舉查獲倒閉餐廳變飲酒店，帶回33名坐檯陪酒的泰國籍女子。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方表示，查獲地點原本是一家餐廳，但是因為經營不善倒閉，所以才由胡姓男子接手經營，找來泰國籍女子負責陪酒，最後胡姓男子以及3名員工，則會依照就業服務法以及妨害風化等罪嫌先請移送地檢署偵辦，

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