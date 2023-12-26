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南科情殺案台南高分院開辯論庭　凶嫌認錯後悔請求法官改判15年

▲台南高分院召開南科情殺案辯論庭，被控殺人的洪振凱當庭認錯，並請求法官改判他15年有期徒刑。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南高分院召開南科情殺案辯論庭，被控殺人的洪振凱當庭認錯，並請求法官改判他15年有期徒刑。（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

男子洪振凱被控酥不滿胡姓女友與他分手後，與葉姓同事交往，2021年12月29日凌晨，洪男找對方談判，竟持刀刺殺葉男，並放火燒對方，一審法官認為洪嫌仍有教化可能，判處洪男無期徒刑，案經上訴二審，台南高分院26日召開辯論庭，洪男表示十分後悔，當庭請求法官改判他15年左右有期徒刑。

檢方指出，本案被告洪男案發前多次主動去找被害人，挑釁被害人，被害人雖一直想要避開洪嫌，但洪嫌仍不放過被害人。案發當天，被害人下班騎車返家，洪男騎車尾隨，趁被害人停等紅燈時上前攔下不讓其離去，雙方發生口角並發生扭打，洪男即拿出預藏的兇刀刺殺被害人1刀，被害人奪刀與洪男拉扯，洪男掙脫後，持刀再朝被害人背部刺殺6刀，致被害人受有右肺多處割傷併氣血胸而倒臥在地。

洪男將被害人拖放到被害人機車踏墊上，騎乘該部機車離開，途中擦撞號誌燈桿，致機車連同被害人橫倒在地，機車因多次擦撞而滲漏汽油，洪嫌見狀，企圖佯作車禍事故以掩飾，自被害人身上起出打火機丟向機車漏油處，放火焚燒後逃逸，讓被害人遇害。檢方認為洪嫌犯案手段凶殘，前後說法不一，明顯仍在「卸責」。

法官詢問檢方，上訴理由係認原審判決無期徒刑過輕，還是要求處以極刑？檢方則指出，量刑由法官審酌，檢方沒有具體求刑。

洪男辯護律師楊汶斌表示，洪男犯行造成被害人生命無法挽回，且致被害人死亡之方式，對被害人家屬及社會大眾衝擊甚深，但洪男於偵查中已對整體犯罪行為之概括有明確自白，僅就部分細節因情緒慌亂且記憶混亂，細節陳述上有前後陳述不一，並非代表洪嫌有閃避自行所犯下之罪刑。

辯護律師指出，洪男在本案犯後均已自白其行為內容，並於2023年12月12日坦承犯行，在給予洪男相應應報刑罰責任時，亦應考量洪男於表達能力欠缺下，在漫長刑事訴追程序中已盡力表達，其所犯錯誤之陳述時有所誤差，並衡酌洪男係「一時性衝突與衝動」下造成無法挽回之過錯，並參考量刑鑑定報告最終結論，認洪男在相當處遇及治療下有復歸社會之可能，請求法官撤銷原審判決，向下修正洪男之刑度。

被害人家屬委任之蔡姓律師表示，被害人家屬看完量刑鑑定報告，相當擔憂會影響法官，因此夜不成眠，而自案發後，被害人母親屢屢夜深人靜，哭喊著兒子名字，憂傷悲愴至極，反觀洪男在獄中表現正常，心情平靜，洪男雖嘴巴上說著認罪，但仍指是胡女使他犯案，豈有悔悟之心？蔡姓律師說，洪嫌不僅持刀刺殺被害人，又焚燒被害人，係屬情節最重大之罪，且洪男知悉被害人家屬住處，洪男若放出來，恐會對被害人家屬不利。

洪男則向法官表示，案發至今他沒有一天不後悔，因一時犯下的錯，讓被害人家屬承受悲痛，說再多的道歉，也無法獲得原諒，他的家人也被拖累，讓他姐姐、姐夫為他四處奔波，他父母年紀大了，為他擔心。

洪男說他想寫信給被害人的父母，但怕影響被害人父母，才沒有寫。他承認犯下的錯，也願意負責，他目前無法賠償被害人父母，請求法官能判處他15年左右的有期徒刑，日後他會努力工作，在有生之年盡力彌補被害人父母。法官在辯論庭最後諭知2024年1月12日上午宣判。

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