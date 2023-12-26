中國棋王疑「肛珠作弊」！浴缸狂拉遭禁賽　本人喊冤：實在憋不住

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大陸 大陸焦點 特派現場

中國棋王疑「肛珠作弊」！浴缸狂拉遭禁賽　顏成龍喊冤：實在憋不住

▲ 陸「民間棋王」顏成龍賽後浴缸排泄，遭質疑塞肛珠作弊。（圖／翻攝自微博）

▲ 陸「民間棋王」顏成龍賽後浴缸排泄，遭質疑塞肛珠作弊。（圖／翻攝自微博，下同）

記者閔文昱／綜合報導

大陸河南棋手顏成龍近日獲得民間棋王爭霸賽第一名，不過卻被發現賽後在飯店浴缸排泄，疑似使用「肛珠」作弊。中國象棋協會雖強調無法證實顏成龍作弊行為，但還是收回他的冠軍榮譽和全部獎金，同時禁賽一年。對此，顏成龍澄清，是因「拉肚子沒憋住才在浴缸內排便」，絕無網傳作弊一事。

根據陸媒《上游新聞》報導，顏成龍在接受採訪時表示，他在17日晚上和18日凌晨出現拉肚子症狀，到了凌晨4點時，因「實在憋不住」，才在浴缸排泄。他說明，浴缸剛好在衛浴門口，浴室比較大，浴缸離馬桶有4、5公尺遠，「實在來不及，才在浴缸裡解決的。前幾次都是用馬桶，這次真的來不及了。」

▲ 陸「民間棋王」顏成龍賽後浴缸排泄，遭質疑塞肛珠作弊。（圖／翻攝自微博）

至於拉肚子原因，顏成龍推測，17日當天奪冠後，他因心情亢奮，晚上喝了很多酒，導致腸胃不舒服，加上他是北部人，去海南比賽可能也有水土不服情況，多種原因導致拉肚子。另外他也強調，在浴缸拉完肚子後，有試圖用水將排泄物沖掉，但沖不下去，之後在凌晨5點時就按要求退房了。

顏成龍喊冤，一開始賽委會只罰了他100元人民幣（約新台幣425元），他以為只是清潔費，沒想到隨著截圖流出後事情越鬧越大，讓他不僅被沒收獎金還要禁賽，對於用「肛珠」作弊一說更是無中生有，「我下了40多年棋，我喜歡象棋。了解我的人都知道我不可能作弊，我也不需要作弊。作弊是網路亂說。」

▲ 陸「民間棋王」顏成龍賽後浴缸排泄，遭質疑塞肛珠作弊。（圖／翻攝自微博）

回顧這起事件，2023年全國象棋民間棋王爭霸賽總決賽17日在海南陵水落幕，48歲的顏成龍戰勝吉林棋手張偉，加冕「民間棋王」，獲得總決賽冠軍並收穫獎金10萬元（人民幣）。不料在賽後，顏成龍從飯店退房後，工作人員發現浴缸非常渾濁，疑似有排泄物。此事愈演愈烈，有自媒體猜測顏成龍在比賽時使用了「肛珠」作弊，需要在浴缸裡把「肛珠」排出並清洗。

隨著事件發酵，中國象棋協會25日發佈《關於對註冊運動員顏某某不當行為調查處理的情況通報》，表示雖無法證實顏成龍存在自媒體猜測的「肛珠」作弊行為，但仍決定收回顏成龍在該爭霸賽中的全部獎項、獎勵稱號，不予發放獎金，且自處罰決定作出之日起1年內，取消顏成龍參加象棋賽事相關資格。

據悉，肛珠是近年國際象棋圈出現的新型作弊手段，簡而言之就是棋手通過在肛門裡藏入可收發訊號的智慧型肛珠作弊。棋手看過棋局後，通過括約肌有節奏張弛收縮，把資訊傳達給股間的超級電腦，後者分析棋局，然後用震動的高低頻刺激棋手的直腸神經。

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關鍵字：

顏成龍肛珠

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