報新聞「桌上放星巴克」親以色列！　土耳其女主播被炒了

▲ 古奈播報新聞時,主播台上擺著一杯星巴克。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

土耳其一名女主播近日播報新聞時,主播台上放著一杯星巴克(Starbucks)飲料,事後不僅這名女主播,就連節目導演都被電視台開除,原因是星巴克在當地被認為是親以色列企業。

The female anchor who was presenting the news with a Starbucks cup on her desk on a television channel in Turkey was dismissed, and her director was also dismissed. pic.twitter.com/3RbnibGEMF