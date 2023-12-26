戰爭的代價！　以色列明年國防支出「估增至少2500多億」

▲以色列與哈瑪斯的戰爭仍在持續中。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合報導

以色列財政部預估，隨著與哈瑪斯的戰爭持續，該國明年國防支出必須增加至少300億謝克爾（約2565億新台幣）。彭博社指出，此預測突顯了以色列在這場戰爭中高昂的財政成本。

以色列財政部在25日提交給國會的文件中表示，2024年整體預算可能達到5620億謝克爾（約新台幣4.8兆元），除了軍事支出以外，還有100億謝克爾（約新台幣855億元）被用於支付從南北邊境撤離約12萬人的費用、更多的警察及其他安全服務部門預算，以及10月7日遭哈瑪斯摧毀的定居點重建工程。

▲深入加薩走廊的以色列士兵。（圖／路透）



以色列財政部提供的文件指出，加薩的高強度戰鬥將在2024年第一季結束，可能因此解散部分後備役軍人。不過，由於企業稅與房產稅減少，加上私人消費放緩，政府收入預計減少350億謝克爾（約新台幣2992億元）。不論美國是否提供額外協助，都還需要額外資金。

彭博社報導，以色列動員數十萬後備役軍人，在南方加薩走廊展開地面行動、對抗哈瑪斯，同時在北方邊境部署更多部隊、對抗黎巴嫩真主黨。他們正在使用大量的昂貴飛彈實施空襲，並且攔截被射向領土的火箭砲與無人機。

儘管美國持續施壓，要求把大規模軍事攻擊，轉變為更精準的行動，以減少巴勒斯坦平民傷亡，但以色列總理納坦雅胡仍多次表示，戰爭將持續到殲滅哈瑪斯為止。