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手語說布袋戲！雲林縣推新繪本　「故鄉那個暑假」新書曝光

▲雲林縣政府藉由布袋戲手語繪本，讓民眾認識身心障礙者的參與權利和機會均等的重要性，促使社會大眾建立正面價值並尊重生命。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府藉由布袋戲手語繪本，讓民眾認識身心障礙者的參與權利和機會均等的重要性，促使社會大眾建立正面價值並尊重生命。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府致力照顧身心障礙縣民，積極推展各項身心障礙福利，為增進一般民眾對聽障者的認識，配合112年度文化部補助直轄市及縣市政府推動國家語言發展計畫，融合布袋戲與手語要素，編製「故鄉那個暑假，雲林布袋戲班時光」布袋戲手語繪本，今（26）日新書發表會。

盼藉由雲林縣在地文化布袋戲手語繪本，提升聽覺功能或言語功能障礙者了解雲林傳統文化，保障其參與公共事務之權益。 雲林縣政府藉由布袋戲手語繪本，讓民眾認識身心障礙者的參與權利和機會均等的重要性，促使社會大眾建立正面價值並尊重生命。利用有趣的手語故事，讓孩子輕鬆接觸手語。也透過多元化的手語學習活動，引發民眾對於手語學習的興趣。

縣長張麗善表示，雲林縣現約有5萬名的身心障礙者，身心障礙人口比例高達全國第四，縣府團隊一直致力推動相關的福利服務，並積極建構符合縣內身心障礙者需求之多元服務方案及據點。積極推廣身心障礙者各項福利服務，不管是在照顧面、就業面、權益面、社會參與等面向都不斷提升，希望讓身心障礙朋友都能夠走出家門、融入社會，生活得更有自信。

▲雲林縣政府藉由布袋戲手語繪本，讓民眾認識身心障礙者的參與權利和機會均等的重要性，促使社會大眾建立正面價值並尊重生命。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府藉由布袋戲手語繪本，讓民眾認識身心障礙者的參與權利和機會均等的重要性，促使社會大眾建立正面價值並尊重生命。（圖／記者蔡佩旻攝）

 

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