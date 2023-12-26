新北退休師打羽球突倒地　CPR+5次AED電擊終救回！救命6步驟串連

記者陳以昇／新北報導

新北市一名退休老師日前在樹林高中體育館與同事打羽球，過程中突然昏迷倒地，當場失去呼吸心跳，同事除了通報119之外並找校護前來幫助，進行CPR心肺復甦術並使用校內AED心臟電擊器，待消防救護人員到場接手，順利恢復生命徵象，退休老師經送醫後住院已逐漸康復。

▲救護人員對退休老師進行急救 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，63歲姚姓退休老師20日下午，與前同事相約在新北市樹林高中體育館打羽球，沒想到在激烈的競賽過程中，姚老師突然昏迷直接倒地，當場失去呼吸心跳，旁邊同事見狀立即打電話通報119，並找來校內的校護到場協助。

校護立即實施CPR心肺復甦術，並拿來AED自動體外心臟電擊器進行電擊，消防救護人員到場後接手處置，但姚老師仍處於心室震顫狀態，持續給予CPR及電擊，並注射強心針及抗心律不整藥物，終於在第5次電擊後，恢復自主呼吸心跳，在後送至亞東醫院進行整合性復甦後照護逐漸康復。

新北市消防局第五大隊鍾世銘大隊長表示，民眾OHCA（到院前心肺功能停止）救活率有要訣，生命之鏈串連6步驟，1. 儘早打119求救。2.儘早高品質CPR。3. 儘早AED電擊去顫。4. 儘早高級心臟救命術ACLS。5. 整合性復甦後照護。6. 復健、復原及關懷。將有助提高OHCA救活率，進而保障民眾寶貴的生命安全財產。

▼退休老師送上救護車。（圖／記者陳以昇翻攝）