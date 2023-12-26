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順仁兄弟會募集30萬　贈十方啟能中心全新課桌椅

▲▼順仁兄弟會捐贈十方啟能中心30萬課桌椅，市議員賴順仁（右1）和學員們一起彩繪拼圖同樂。（圖／民眾提供，下同）

▲順仁兄弟會捐贈十方啟能中心價值30萬元的課桌椅，市議員賴順仁（右2）和學員們一起彩繪拼圖同樂。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

1997年成立的台中市十方啟能中心，照顧100多名身障學員，一年花費4千多萬，在疫情衝擊下，善款逐年銳減，連老舊不堪的課桌椅，校方都不敢添購換新，由市議員賴順仁號召各行業成立的「順仁兄弟會」得知後，26日集資30萬購買並捐贈新的課桌椅，市府也派代表到場觀禮，十方中心主任游月菊除了感謝讓身障學員享受友善的教學環境之外，她更強調，「請社會教育我，不要可憐我」。

順仁兄弟會長洪瑞陽表示，這次考量到部份學員肢體不便，且有癲癇狀況，所以購買的都是擁有專利及較穩固的桌椅，萬一癲癇突然發作昏倒，穩固的椅子可避免學員倒地撞傷或被桌椅壓到的風險。

▲▼順仁兄弟會捐贈十方啟能中心30萬課桌椅，市議員賴順仁（右1）和學員們一起彩繪拼圖同樂。（圖／民眾提供，下同）

另外，桌椅符合人體工學，可以依身形做調整，學員使用上比較舒服，起身的時候也比較方便，桌子也可以做變化組合，老師可以依當天的課堂需要，隨時為學員分組進行。

賴順仁表示，透過這次捐贈30萬元的教學設備及課桌椅，除了協助改善教學設施外，也藉由拋磚引玉，希望帶動更多人關注弱勢團體。

台中市政府參事黃傳榜表示，市長盧秀燕也是十方啟能中心終身志工，十方一直致力於提供身心障礙者完善的照顧服務，以及多元學習的機會，精神可佩，他代表盧市長感謝順仁兄弟會長期支持社會弱勢團體，打造讓身心障礙朋友安心、有愛無礙的幸福城市。

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