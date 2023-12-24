黃金72小時將至！海虎3官兵落海生死未卜　妻曝：兒怕爸爸冷爆哭

▲海虎潛艦3名官兵落海失蹤，目前仍下落不明 。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者莊智勝／高雄報導

海軍艦隊指揮部256戰隊海虎軍艦21日下午發生意外，3名官兵遭湧浪拍擊落海失蹤，案發至今已經逼近黃金救援時間72小時，但失聯的3官兵仍下落不明。海軍艦指部表示，決不會放棄任何救援希望，目前仍在可能海域上持續搜救，盼能盡早傳出好消息。

海虎軍艦21日下午於海面上執行任務期間因裝備脫落，艦上官兵實施浮航固定時，因瞬間湧浪過大，導致安全扣環受力過猛而變形鬆脫，造成陳姓少校等6名官兵落海。事發後海面上3名官兵率先遭救起，而另外3人包括林姓士官長、顏姓士官、張姓士官則失聯下落不明。

▲軍方、海巡等全力投入搜救，盼能3名落海官兵能早日返家。（圖／記者賴文萱翻攝）

案發後艦指部緊急動員海軍及友軍水面、空中兵力全力進行搜救，並從洋流方向研判可能海域，雖然海巡23日清晨在小琉球南方尋獲紅色充氣式救生衣一件，但無法判斷為何人所穿，至今仍3名官兵下落不明。眼見黃金救援72小時將至，3艦指部也表示，不會放棄任何救援希望，盼奇蹟能夠出現，儘早找到3名官兵。

失聯的張姓士官妻子22日也在臉書PO文，「老公你還好嗎？我們一點都不好！」表示兒子看到爸爸的東西當場爆哭，害怕爸爸會冷、很想爸爸，「你不是答應要幫他Switch破關嗎？答應帶他去海邊，現在怎麼辦，你不是最疼孩子了，趕快出來啊，躲起來幹嘛？」「孩子一直哭，他很擔心你，他哭說怕你很冷很冷，你捨得喔？你自己趕快出來哄他啦，我不要幫你啦！」

▼張姓士官妻子PO文祈求丈夫趕快回家。（圖／翻攝爆料公社）