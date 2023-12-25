彰化大貨車車斗擋板噴飛！路燈被撞歪45度「飄空中」　警方急封路

記者唐詠絮、吳佩蓁／彰化報導

彰化市一名65歲男子駕駛大貨車，25日上午7時44分許行經彰南路與台74甲北上匝道口時，貨車後方的車斗擋板因不明原因突然脫落，並甩到一旁的路燈，造成路燈嚴重傾斜，搖搖欲墜，畫面十分驚悚，警方接獲報案後，隨即趕抵現場，封路以防燈桿斷裂，所幸無人受傷。

警方到場後，隨即聯絡工務段至現場處理，並封路以防燈桿斷裂而掉落至中彰路，同時管制中彰慢車道北上路段，所幸沒有造成危害。

▲彰化一輛大貨車，因車斗擋板一邊脫落，將路燈撞歪 。（圖／民眾提供，下同）