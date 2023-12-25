控萬里礦區遭誣指幽靈房屋　賴清德競總：新北市府「侯急了」

▲賴清德競辦發言人郭雅慧。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

新北市政府地政局針對民進黨總統候選人賴清德萬里老家發布新聞稿，賴清德競總發言人郭雅慧今（25）表示，看來新北市政府真的時「侯急了」，完全不顧行政中立的分際，不顧事實大動作發布新聞稿編造故事抹黑賴清德陣營，難不成新北市政府真的是侯友宜競選辦公室的24小時新聞部嗎？

郭雅慧表示，新北市政府所指內容，過去皆已說明過，反而是新北市政府罔顧礦區居民權益，因為國民黨總統候選人侯友宜個人的選舉利益，硬是將整個礦區住宅誣指為「幽靈房屋」，實在是令人遺憾。

郭雅慧說，這間房子自始至終都在原地，年久失修，不堪居住，進行原地修建，如同當地多數房子，不是特殊存在；請新北市政府好好傾聽當地居民的聲音，不要為了想要護航侯友宜，又擔心得罪居民，市府的說法是有心要幫助地方嗎？還是只是在製造恐慌？選舉會結束，居民的居住權才是重點，呼籲新北市政府不要在居民傷口上繼續灑鹽，拿出該有的專業，勿淪為政治打手。

最後，郭雅慧表示，辛苦新北市政府公務員，竟然被侯友宜逼迫到在平安夜的深夜，還要特別發新聞稿為侯友宜護航，也難怪會有民代聽到公務員抱怨，表示侯友宜把選舉壓力轉嫁他們身上，讓大家苦不堪言。大家辛苦了。

此外，郭雅慧昨天重申，賴清德老家的房子自民國47年便已存在，賴在這裡出生、成長，房子也在原地進行修建，關於這棟房子的事實，已經說明過數次，不解為何新北市政府地政局仍發布偏誤的新聞稿誤導大眾？賴清德的老家在這裡已超過半個世紀、家中不到30坪、並非豪宅，在礦區中並不特殊，也沒有享有任何特權，只是眾多礦區房屋之一，新北市地政局長汪禮國的「幽靈房屋」一說，更是引發當地居民的強烈砲轟。

郭雅慧質疑，侯友宜逼迫公務員作為政治打手，新北市政府也把自己當作侯友宜競選總部，實在令人不齒。郭指出，連日來藍白陣營的5大烏龍指控，包含「幽靈房屋」、「佔地228坪」、「萬里老家是豪宅」、「工寮旁新建物」、「違建無法公益信託」，每一個都是謊言、每一個都是扎扎實實的選舉抹黑。