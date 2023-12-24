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叮叮噹叮叮噹～平安夜　台南鳥會救傷組緊急出動救鳥！

▲台南鳥會救傷組接獲有人非法設置鳥網，有許多鳥類被卡在網子上急需救援，救傷組緊急出動救鳥。（圖／台南鳥會提供，下同）

▲台南鳥會救傷組接獲有人非法設置鳥網，有許多鳥類被卡在網子上急需救援，救傷組緊急出動救鳥。（圖／台南鳥會提供，下同）

記者林東良／台南報導

溫馨平安夜，台南鳥會救傷組接獲有人非法設置鳥網，有許多鳥類被卡在網子上急需救援，救傷組緊急出動救鳥！在安南區溪邊的一處魚塭設置的鳥網，救下6隻鳥，惟另有3鳥死亡。

▲台南鳥會救傷組接獲有人非法設置鳥網，有許多鳥類被卡在網子上急需救援，救傷組緊急出動救鳥。（圖／台南鳥會提供，下同）

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救傷組人員24日據報火速馳抵發現地點，安南區溪邊的一處魚塭，穿過敞開的鐵門及重重的荒草，從魚塭邊樹林急速下切，終於抵達鳥網的位置，發現一張網大又細，很多的小小鳥都卡在上面一動也不動，好像放棄救生希望。

▲台南鳥會救傷組接獲有人非法設置鳥網，有許多鳥類被卡在網子上急需救援，救傷組緊急出動救鳥。（圖／台南鳥會提供，下同）

台南鳥會救傷組在通知台南市農業局請求尋找及連繫魚塭主人後，救傷人員及志工們趕忙展開搶救行動，將還活著的鳥隻解下。共解下了翠鳥4隻、白尾八哥1隻、鵲鴝1隻，網上還有已經死亡的翠鳥1隻、栗小鷺1隻、磯鷸1隻。目前救下的鳥隻已全數運回救傷組，待完全康復後就會野放。

▲台南鳥會救傷組接獲有人非法設置鳥網，有許多鳥類被卡在網子上急需救援，救傷組緊急出動救鳥。（圖／台南鳥會提供，下同）

台南鳥會救傷組提醒民眾，私人魚塭基於財產保護需求架設鳥網，須預先向地方主管機關申請，並經常巡邏解下中網鳥隻，千萬不可私設鳥網。若不是前述的理由架設鳥網捕鳥會違反野生動物保護法，將面臨6萬元以上30萬元以下罰鍰。若獵捕到保育類野生動物，更須面臨6月以上5年以下有期徒刑，得併科20萬以上100萬元以下罰金，民眾不得不慎。

▲台南鳥會救傷組接獲有人非法設置鳥網，有許多鳥類被卡在網子上急需救援，救傷組緊急出動救鳥。（圖／台南鳥會提供，下同）▲台南鳥會救傷組接獲有人非法設置鳥網，有許多鳥類被卡在網子上急需救援，救傷組緊急出動救鳥。（圖／台南鳥會提供，下同）

台南鳥會救傷組感慨指出，這份在冷冷平安夜送來的「大禮」，太讓傷組人仰馬翻了，大家不禁許願：「求聖誕老公公行行好，讓小鳥兒們都平平安安回家對我們救傷組來說就是最棒的禮物了」。

▲台南鳥會救傷組接獲有人非法設置鳥網，有許多鳥類被卡在網子上急需救援，救傷組緊急出動救鳥。（圖／台南鳥會提供，下同）

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