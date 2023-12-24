慈濟基金會歲末祝福！集結攤商辦蔬食嘉年華　號召全民綠色生活

▲慈濟基金會舉辦「社區歲末祝福暨蔬食嘉年華」活動，與民眾一同為天下祈福。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

慈濟基金會24日在花蓮靜思堂舉辦「社區歲末祝福暨蔬食嘉年華」活動，與民眾一同為天下祈福，並集結花蓮在地蔬食攤商辦理蔬食嘉年華，推廣純植物性餐點營養不減的生活理念，縣長徐榛蔚偕立委傅崐萁親自出席與會，現場氣氛隆重溫馨。

縣長徐榛蔚感恩慈濟基金會的付出，不論是在疫情嚴峻之際或是0918強震侵擾時，皆發揮大愛精神，給予花蓮鄉親最大的關懷與援助，讓花蓮能更加凝聚祥和。徐榛蔚表示，花蓮縣政府近年來積極推廣「淨零綠生活」，鼓勵民眾從生活中改變行為落實行動，也與慈濟合作推動「蔬氧VO2」平台，並辦理一系列「友善蔬食」座談體驗活動，號召全民一起養成綠色生活的好習慣，讓更多淨零綠生活的種子持續在花蓮成長茁壯。

24日為慈濟基金會每年一度的歲末祝福感恩祈福會，並舉辦結合心靈紓壓、健康蔬食、環境舒適的歲末祝福暨嘉年華活動，設有在地店家的蔬食攤商、按摩小站、露天電影院、熱舞區、野餐區、防災體驗及周邊血幹細胞建檔招募等，歡迎民眾闔家蒞臨。

▲縣長徐榛蔚親自出席與會，現場氣氛隆重溫馨。

蔬食嘉年華上，有各式創意蔬食料理、甜湯飲品及手沖咖啡等，現場備有餐具租借服務，鼓勵民眾自備環保餐具前往購買，共同響應無痕減碳的蔬食嘉年華。

▲推廣純植物性餐點營養不減的生活理念。

花蓮靜思堂及慈濟大學更設有各式體驗活動，包含拍賣區、春聯區、靜思茶道、花道體驗活動等，以及花蓮縣按摩業職業工會設站按摩。

