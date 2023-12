價值近2000萬！班克西最新塗鴉「竟遭整個拔走」　男當街行竊落網

▲班克斯的最新塗鴉作品,停止路標被畫上3架死神無人機。(圖/路透)



記者吳美依/綜合報導

英國神秘塗鴉藝術家班克西(Banksy)22日上午繪製最新作品,被估計價值可能高達50萬英鎊(約新台幣1971萬元),未料竟遭當場偷走。光天化日下,2名男子持破壞剪強行拆除,但其中一人稍晚就落網。

22日上午,倫敦東南部佩卡姆(Peckham)某街角的「停止」路標出現塗鴉,被人繪上3架死神無人機,大約中午就被班克西本人證實,那確實是他的作品。未料才過一小時,2名男子竟持破壞剪出現,把路標牌面剪下拔走,即使目擊者拿出手機錄影,也沒有試圖隱藏身分或面容,行徑相當明目張膽。

倫敦警察廳接獲薩瑟克市議會(Southwark Council)通報後,立刻展開相關部署,不久後就宣布一名男子因為涉嫌竊盜與刑事破壞罪名被拘留,其他調查仍在進行中。

Someone stole a Banksy piece less than an hour after he put it up pic.twitter.com/PUPsFQvpYu