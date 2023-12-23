聯發科晶片助攻　vivo X100銷售超「前代10倍以上」

▲ vivo X100 Pro。（圖／vivo）

記者陳俐穎／綜合報導

手機大廠vivo日前推出全新 X100系列旗艦機，首發搭載聯發科技最新AI旗艦晶片天璣9300及vivo V3專業影像晶片，更首度將單眼級APO超級長焦鏡頭運用於手機中。根據vivo台灣公布的數據，首三日銷售量已超越X90系列十倍以上，成為vivo史上銷售最猛烈的旗艦機種。

X100系列共有X100及X100 Pro兩款機型，其中X100主打輕巧時尚，X100 Pro則強調強悍性能與影像表現。兩款機型皆搭載5000萬畫素主鏡頭，X100 Pro更配備潛望式長焦鏡頭，可拍攝100倍變焦的超遠距離畫面。

vivo X100系列在拍照功能上也下足功夫，具備AI夜景、AI人像、AI動態追蹤等多項功能，可輕鬆拍出高畫質照片。

vivo台灣觀察此波X100系列猛烈的預購表現，發現X100：100Pro銷量占比約為2：8，顯見手機拍照與攝影功能仍為消費者所重視。而顏色選擇部分，主打色X100 Pro「星跡藍」，更以驚人速度狂銷，佔預購總數4成。

vivo X100系列搭載聯發科技旗艦晶片天璣9300，擁有卓越的超高跑分，透過全大核CPU架構，採用台積電第三代4nm製程，將峰值性能再提升40%，功耗降低33%，提供超越以往的高智慧、高性能、高效能、低功耗的表現。