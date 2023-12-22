音樂老師「24hrs噪音穿腦」！12鄰居怒了：很煩　法官判賠330萬元

▲台中一名音樂老師經常製造噪音擾鄰，遭12名鄰居提告求償。（示意圖／pakutaso）



記者陳韻如／台中報導

台中一名何姓音樂老師在其住家經營音樂工作室，但他因經常製造出聲響，噪音引起鄰居公憤，被12名鄰居分別提告求償30萬元。對此，台中地院認為，何男所製造的聲響確實妨害社區住戶安寧，且逾越社會生活可容忍的標準，因此判他因賠償12名鄰居共330萬元。全案可上訴。

根據判決書，何男為音樂老師，會在家中演奏樂器並從事網路教學，，但他卻被12名鄰居指控，他從2021年4月至今年5月底止，經常製造聲響，「很煩躁」、「長期每天24小時噪音穿腦，影響我們身心健康、生活品質」等，鄰居不堪其擾，因此分別向他求償30萬元精神慰撫金。

對此，何男辯稱，鄰居所蒐證的錄影光碟都是自行側錄，並未會同環保人員實施噪音檢測，所使用的錄音器材也僅僅只是行動電話，分貝計也是便宜貨，不是專業設備，有失真之虞不足採信，因此請求法官駁回鄰居之訴。

不過，法官勘驗社區管委會的會議紀錄中，有部分住戶反映噪音問題，已嚴重影響生活安寧及睡眠品質，請求管委會協助處理，或是提出惡鄰條款，還給社區平靜生活。

另外，也有兩名鄰居出面指控，「何男長期每天24小時噪音穿腦，影響我們身心健康、生活品質」、「樓上住戶長期故意噪音及震動、極低頻聲」；再加上中市警局第二分局也有接獲報案，稱何男住處傳出噪音等，何男也因此被開罰3000元。

法官認為，有多名證人出面作證，甚至有鄰居請學音樂的朋友到場來聽，確定何男所製造的噪音是一些音樂、伴奏，以及鼓聲、BASS聲等，且也有錄影證明，何男在凌晨時段也多次製造出槍鑼打鼓聲，噪音也的確超過容許值，認定何男確實噪音擾鄰。

法官審理後，依法判何男須賠償每名鄰居30萬元，但其中有兩名因搬入時間較短，分別賠償7萬5000元及22萬5000元等，12名鄰居加總共需賠償330萬元。全案仍可上訴。