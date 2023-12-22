北市議會辦二手衣義賣或動　蔣萬安捐原味球衣競標

▲台北市議員就職周年二手衣義賣活動。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

為慶祝議員就職周年，台北市議會將在25日首度舉辦「議員二手衣慈善義賣」活動，台北市長蔣萬安也特別捐出「Chinese Taipei 棒球衣」競標，是出席台北大巨蛋首場國際賽事所著衣服，該場比賽中華隊以4比0戰勝韓國隊。在22日預告記者會跨黨派議員出席，現場氣氛熱絡。

台北市議會「議員二手衣慈善義賣」活動，活動時間為25日9點半到下午16點半，為增加買氣、提高回饋社會量能，跨黨派議員展示自己捐贈衣物，也期盼各界能踴躍參與認購，所得將全數捐贈有需要的慈善機構。

議長戴錫欽說，台北市的議員都有全國性的高知名度，希望藉由大家的加持捐出二手衣，廣結社會資源來完成這個活動，特別感謝幾位議員忙於參選立委之外也撥空出席活動。

參選文山南中正區立委的王閔生笑說，5件衣服都是他太太的衣服，女生衣櫃永遠不夠用，四周都疊滿滿，之前捨不得回收，為了這次活動特別挑了5件，希望在今年寒冬可以溫暖買的人的心，「然後記得文山南中正投給3號王閔生」。

士林大同區立委候選人游淑慧則表示，當議長跟她說要二手衣義賣時她一陣惶恐，因為過去身材變胖變瘦，前陣子才捐出一批，「衣服替換只有變胖變瘦變胖變瘦，去年選舉瘦了15公斤，這幾天會努力再找二手衣出來賣」。

大安區立委候選人苗博雅則分享，她拿出了最喜歡的一件T-shirt，是一件進擊巨人的衣服，今天特別穿在身上、是最後一次穿，希望大家一起共襄盛舉。張斯綱說，為了響應議長發起的活動，找了衣櫃裡最貴的衣服，「陳宥丞說衣服很漂亮，我可以一元起標給陳宥丞，藍白大家交個朋友」。