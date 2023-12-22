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最強寒流極凍！濟州島大雪＋強風「機場癱瘓」　班機停飛乘客枯等

▲▼南韓濟州島受寒流影響大雪紛飛，白雪覆蓋機場跑道。（圖／CFP）

▲南韓濟州島受寒流影響大雪紛飛，白雪覆蓋機場跑道。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

隨著北極冷空氣南下，南韓迎來今年入冬「最強寒流」，而寒流威力更在今（22）日早晨來到最強，不僅首爾氣溫降至零下14度，如今就連南端的濟州島也都不斷降下大雪，皚皚白雪覆蓋機場跑道，加上當地強風警報仍未解除，導致濟州國際機場跑道被迫緊急關閉至下午，以利除雪作業進行，多個航班被迫停飛。

根據《韓聯社》，北極冷空氣的影響導致濟州島大雪紛飛，韓國航空公社決定關閉濟州國際機場跑道至22日下午1時（台灣時間中午12時），等於從上午8時20分起機場跑道必須關閉長達4個小時40分鐘，這也導致截至上午10時共有77個航班停飛、6個航班延遲起降，來自首爾金浦、清州和中國上海浦東的5個航班被迫返航。

濟州國際機場仍維持大雪警報、強風警報，且目前仍正在降下2公分的降雪，累積降雪量達4.4公分。

由於機場跑道被皚皚大雪覆蓋，導致機師們無法清楚辨識跑道上的標線，考量到飛航安全，機場目前正緊急進行除雪作業。機場關係人士指出，其實跑道降雪量只要超過0.5公分，就有可能無法看清楚跑道標線；至於氣象廳訂的標準只有0.1公分。

▲▼濟州機場跑道正進行除雪作業，導致多個航班不是停飛、就是延遲起降，許多乘客在機場枯等。（圖／CFP）

▲▼濟州機場跑道正進行除雪作業，導致多個航班不是停飛、就是延遲起降，許多乘客在機場枯等。（圖／CFP）

▲▼濟州機場跑道正進行除雪作業，導致多個航班不是停飛、就是延遲起降，許多乘客在機場枯等。（圖／CFP）

受到惡劣氣候影響，目前機場跑道重啟的時間點仍未明朗，倘若除雪作業結束後濟州島又降下大雪，則恐怕導致航班復飛遙遙無期。儘管濟州機場有2條跑道，一條為東西向的主要跑道（長3180公尺、寬45公尺）、一條輔助跑道（長1900公尺、寬45公尺），但輔助跑道的使用率只有0.5%，因此機場形同只剩下一條跑道在運作。

對此，30多歲的高姓男乘客表示，「為了公司重要的業務，才需要搭機上首爾一趟。想不到機場卻停止運作，害我搭不到11點的飛機」；30多歲安姓女乘客抱怨，「因為在首爾有預定的行程，我才會想請假，但如今機場卻暫停運作，現在只能是『自暴自棄』的狀態。航空公司根本就沒有主動聯繫，也不知道哪時候才能起飛。」

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