比去年冷爆！他驚「沒升等成霸王級寒流」　鄉民抖：2016年最冷

▲此波寒流，嘉義以北溫度局部低於10度。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

這波寒流真的好冷！一名網友驚呼，去（2022）年常聽到「霸王級寒流」發威，要大家注意保暖小心猝死發生，而今年此波寒流非常有感冷爆，卻沒有稱之為「霸王級寒流」，讓他感到困惑。文章曝光後，鄉民熱議「2016年比較冷」、「小霸肥王級的，所以沒人在意啦！」

一名網友在PTT以「怎麼沒新聞說霸王級寒流？」為標題發文直呼，這波寒流發威冷到不想出門，他頓時想到去年冬天有一陣子狂報「霸王級寒流」來襲，「講得一堆人會冷死一樣，結果... 蛤？這樣也叫霸王？」

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比較起來，原PO認為今年寒流比去年還冷，因此讓他好奇拋問，怎麼沒有稱為「霸王級寒流」？

底下網友熱議，「這次才剛剛擦到寒流的邊，霸王？」「零度以上算啥寒流」、「玉山有下雪嗎」、「霸王級連嘉義都下雪」、「等陽明山下雪再來說好嗎」、「小霸肥王級的，所以沒人在意啦」、「2016年比較冷」。

今年入冬首波濕冷型寒流在今（22日）晨達到最強，平地最低溫出現在桃園楊梅6.7度，台北氣象站也跌破10度，白天起寒流減弱，但因水氣增多，周六全台有降雨機會。而周日又有一波降溫，中北部下探13度。

事實上，氣象署過去曾指出，採用之寒流定義，是以台北市之日最低溫作為天氣系統的認定，低於10°C以下，影響之天氣系統視為達到「寒流」等級。而大家熟悉的「霸王級寒流」說法，其實沒有這種定義。

▼溫度趨勢。（圖／氣象署）



▼太平山下雪了，22日清晨積雪約1公分。（圖／太平山莊提供）