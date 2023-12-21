　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「福華1984」豐富好禮首登場　綠舞住宿券入住送現折金

▲版畫畫家廖修平為台北福華設計的木板壁畫「福華人生」。（圖/台北福華提供）

▲版畫畫家廖修平為台北福華設計的木板壁畫「福華人生」。（圖/台北福華提供）

記者張佩芬／台北報導

寫下台灣飯店傳奇的台北福華大飯店，邁向四十週年之際，宣布首度攜手福華名品、潮人物等在地生活風格品牌，推出「福華1984(THE GREAT HOWARD)」特別活動，參加者抽獎最高可獲一泊一食住宿券。綠舞飯店年終大回饋寵愛客人，持旅展券平日入住贈最高兩千元「聖誕新年現折金」折抵園區消費，另飯店雙廳消費免費入園，新萌寵黑RURU「熊貓羊」、聖誕老人敲門送禮物等驚喜節目。

台北福華自1984年創立以來，曾陪伴無數台北人與國際政商名流共度難忘時光，被譽為「台北最有故事的飯店」，將這座經典雋永的歷史飯店搖身一變，成為了充滿驚喜的大型「沈浸式復古派對」，即日起至2024年1月28日期間，邀請全台北人穿上時髦有型的80年代裝扮，穿梭在館內多達七處的獨家復古空間，感受時光倒流回台北城最璀璨的鎏金歲月，即可抽餐券及福袋等精美好禮，還有機會獲得價值萬元的一泊一食雙人住宿券。

每個人心中都有一座台北福華大飯店，身為台灣最具指標性的五星飯店，從高雅內斂的紅磚牆外觀到從館內沈穩溫潤的紅木傢具、古董擺飾和世界名畫，處處可見福華讀到的文化底蘊，也在時代更迭中留下歲月的美好痕跡。

為讓不同世代的台北人都能近距離一睹這座歷史悠久、媲美博物館殿堂的建築之美，台北福華特別推出「福華1984(THE GREAT HOWARD)」期間限定活動，以美容院為活動據點，歡迎不同世代的台北人造訪，穿上80年代的時髦裝扮、循線找出福華館內最具經典韻味的指定打卡點，只要集滿其中三個打卡點合影照片，影中人即可獲得抽獎機會乙次。

▲左上圖隱身在不起眼角落的理容院；右上圖像密室的電話亭；下圖集結30餘年歷史手工製作西服、花店、茶藝館和設計名品等店舖。（圖／台北福華提供）

▲左上圖隱身在不起眼角落的理容院；右上圖像密室的電話亭；下圖集結30餘年歷史手工製作西服、花店、茶藝館和設計名品等店舖。（圖／台北福華提供）

活動指定打卡點包含以台劇《華燈初上》中男女主角曾留下浪漫足跡的透明電梯為背景、同時可將中庭彩虹牆一覽無疑的隱藏版拍照區；集結30餘年歷史手工製作西服、花店和設計名品等店舖的貴婦私房購物路線，以及保留了古董級理髮椅和梳妝台、復古氛圍宛如電影場景的隱藏版密室等神秘場景，台北福華也在現場備有旗袍上衣、文青服裝與古董手拿包等造型配件，邀請台北人一同走進衣香鬢影、低調奢華的場景，留住屬於自己的時代記憶！

活動期間每日上午11點30分至下午6點，至四樓美容院入口報名並完成指定任務即可參加抽獎，獎項包含珍珠坊港點吃到飽餐券(1,050元)、彩虹座下午茶餐券(價值950元)、台灣時尚品牌福袋、現金抵用券等豐富好禮，人人有獎。

另有社群加碼週週抽，打卡上傳貼文至FB或IG貼文並標記 #福華40 及 #HOWARD40，即有機會獲得台北福華高級雙人房一泊一食住宿券(價值10,000元)。活動詳請可上台北福華官網（https://bit.ly/471zSu7）或Accupass活動專頁（https://reurl.cc/zlgg0N）查詢。

▲12月24日及12月25日聖誕老公公化身幸福特派員，為您將禮物送給最重要的人與住客。（圖／綠舞提供）

▲綠舞有小盟友最喜愛的聖誕老人驚喜敲門送禮活動。（圖／綠舞飯店提供）

綠舞國際觀光飯店為答謝旅客長期的支持與，在充滿感恩與喜悅的12月，即日起至2024/1/18(四)憑有價旅展券於平日(週一至週四)入住即贈「聖誕新年現折金」大方寵愛客人，雙人房型每間贈1,000現折金；四人房型每間贈2,000現折金。

超值現折優惠絕對不能錯過，提供旅客在入住期間輕鬆折抵園區、舞饌日式料理、蝶舞咖啡廳消費，爽玩園區活動或品嚐雙廳美饌讓您的旅程更添精彩。憑旅展券入住還可免費入園黑RURU CAFE觀賞瓦萊黑鼻羊及新萌寵熊貓羊。

應聖誕節的到來，綠舞飯店舉辦眾多精彩聖誕活動與住客同樂，有聖誕老人快閃、聖誕DIY及小朋友最愛的驚喜敲門送禮物等活動。12歲以下小朋友以聖誕cosplay裝扮至黑RURU CAFE用餐就可獲得神秘獎品、每桌用客人享抽聖誕驚喜球乙次，將聖誕禮物及歡樂送到每位客人的手裡，邀您共度難忘的佳節假期。

深受大人小孩喜愛的聖誕節即將來臨，宜蘭綠舞飯店今年為旅客打造極富童趣浪漫的聖誕回憶，延續傳統舉辦每年獲得客人盛讚的「聖誕老公公來敲門」活動，12/24及12/25晚間由聖誕老公公及可愛麋鹿化身幸福特派員，為您將禮物送給最重要的人，現場也有提供多樣精緻禮品供住客選購，誠邀大家一起共襄盛舉歡度快樂聖誕。

▲左上圖瓦萊黑鼻羊及新萌寵熊貓羊；。（圖／綠舞提供）

▲左上圖熊貓羊與瓦萊黑鼻羊；右上圖入住送現折金；下圖舞饌日本料理。（圖／綠舞提供）

小朋友最愛的聖誕造型氣球、住客還可參加「聖誕DIY」啟發玩心將親手製作的聖誕襪掛置房門把，隔天將會發現聖誕小驚喜；參加聖誕活動完成集點任務再贈送飯店神秘好禮、餐廳用餐還有機會捕抓聖誕老人快閃的身影，向聖誕老人合照打卡索取小禮物，一起感受綠舞濃厚的聖誕佳節氛圍。

綠舞飯店住客憑旅展券入住還可免費入園黑RURU CAFE，這間位於宜蘭五結爆紅的萌寵咖啡廳近期加入了「熊貓羊」超萌生力軍，除了現有六隻來自瑞士的瓦萊黑鼻羊，新增了兩隻有熊貓羊美譽的巴爾楚克羊。

熊貓羊同樣以全身黑白配為特色，白絨絨的身軀搭配臉上兩顆圓圓的黑眼圈、還有黑色耳朵及嘴部也是讓牠看起來特別又可愛。有吃有玩還能搶先跟熊貓羊打卡合照，還可購買牧草享受親自餵食可愛的羊群們。

12/22-12/25期間舉辦各種有趣好玩的聖誕活動，用餐消費即可參加抽獎活動、小朋友cosplay拿禮物以及聖誕老公公驚喜現身同樂，趕快為自己及家人安排一場年終小旅行，好好犒賞自己這一年的辛勞與努力吧！官網：www.dwsresort.com.tw 服務專線：(03)-9603 808

ET快訊
小禎深夜突爆氣「養些人製造麻煩」：病根本不會好
百萬YTR秀G奶組電腦！鄉民暈爆
賴清德老宅公益信託「赤裸裸詐騙」　謝龍介點出4大謊言
寒流來襲　桃園男倒地死亡
陳美鳳凍齡貌被酸全靠錢　嚴立婷揭內幕反擊：以為這樣醫美有用？
台北「寒流達標」番薯冰白頭！3座山可望下雪　低溫警報3縣市探

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯侯政見會砲打中央　行政院發9張圖嚴正澄清：勿為選舉私利散布不實資訊

賴清德老宅公益信託「赤裸裸詐騙」　謝龍介點出4大謊：信託不是捐

「福華1984」豐富好禮首登場　綠舞住宿券入住送現折金

柯文哲消失44秒　民視高層踢館記者會：我唸過《廉恥》

快訊／賴清德：未來台灣女總統　不會只有蔡英文一位

大巨蛋施工致松菸古蹟受損　許淑華爭取修復費用由遠雄支應

狂讚侯友宜是最好的五星市長　朱立倫酸賴柯：誰也拿過五星級？

陸中止12產品ECFA關稅減讓　國民黨：對中共選前此作為表達遺憾

國發會：蔡總統執政後「台股漲逾100%」明顯優於日韓

「清德兄什麼時候捐違建？」　趙少康：公益信託完全是緩兵之計

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

化妝品＝標點符號？！　超強妹子用「）」畫臥蠶

這次要去哪？12/22(五) 晚間8點 跟著Fred遊大邱！

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

草爺自豪尺寸「極度滿意！」　若潼「對8公分沒概念」：沒特別多經驗

美國男逛台灣市場狂被投餵　店家熱情送零食：這是禮物

男車主遇惡霸貓佔引擎蓋　勸離無果只能強制抱離XD

娃娃機投50元中了可換2萬　台中警查扣47賭博式機台

柯侯政見會砲打中央　行政院發9張圖嚴正澄清：勿為選舉私利散布不實資訊

賴清德老宅公益信託「赤裸裸詐騙」　謝龍介點出4大謊：信託不是捐

「福華1984」豐富好禮首登場　綠舞住宿券入住送現折金

柯文哲消失44秒　民視高層踢館記者會：我唸過《廉恥》

快訊／賴清德：未來台灣女總統　不會只有蔡英文一位

大巨蛋施工致松菸古蹟受損　許淑華爭取修復費用由遠雄支應

狂讚侯友宜是最好的五星市長　朱立倫酸賴柯：誰也拿過五星級？

陸中止12產品ECFA關稅減讓　國民黨：對中共選前此作為表達遺憾

國發會：蔡總統執政後「台股漲逾100%」明顯優於日韓

「清德兄什麼時候捐違建？」　趙少康：公益信託完全是緩兵之計

快訊／捷克校園傳槍響！警證實「多人死傷」　學生逃竄畫面曝

勇士扳倒綠軍苦等的「反轉」來了？　柯瑞：充滿決心的一勝

ROSÉ聖誕禮收到手軟　Tiffany送特別版愛心金鍊寵她

新北女罹癌、子患嚴重貧血　圓融行善團伸援募14萬應急

敖犬「預習拍婚紗」空姐女友正翻！香肩美腿看光：恨不得馬上婚禮

柯侯政見會砲打中央　行政院發9張圖嚴正澄清：勿為選舉私利散布不實資訊

最強凍齡！56歲妮可基嫚新造型穿FENDI裸色禮服辣翻了　少女體態超逼人

好準！挑「3種動物」1分鐘測出「你在別人眼裡的樣子」

聲優王子宮野真守證實離婚！　前妻親揭「結束15年婚」內幕

胡小禎深夜爆氣「養些人製造麻煩」　皮蛇8月才復發：病根本不會好

撿便宜看過來！9道菜2千元有找 小資族輕鬆入手金牌廚神年菜

政治熱門新聞

快訊／海虎潛艦執行任務因湧浪過大釀6官兵墜海　3人搜救中

賴清德捐老家做公益　鄉民熱議1事

快訊／蔡英文急改行程直奔艦隊指揮部　關心海虎潛艦6官兵落水

快訊／拿「董事辭職書」要賴清德立刻捐老家！　趙少康：別再拖

呱吉評政見會「侯友宜超乎預期」　本人回：人民的眼睛很雪亮

藍綠白政見交鋒　侯友宜表現NO.1

鈕則勳直言「賴皮寮」拆彈不成功　2原因曝光

賴清德要公益信託老家　徐巧芯：屋還是他的

快訊／賴清德老家遞申報資料　新北證實：將追繳5年房屋稅

美麗島民調／政見會後年輕選票動了　「侯康」緊追「賴蕭」

柯文哲消失44秒　民視高層曝原因

趙少康才嗆萬里宅「拆或捐」就辭中廣　賴清德宣布捐出公益使用

賴清德談民調「7至8成反對國民黨執政」　9成反對民眾黨

賴清德「選總統3人都台獨」破對手攻勢　九二共識沒中華民國空間

更多熱門

關鍵字：

「福華1984」豐富好禮首登場　綠舞住宿券入住送現折金

讀者迴響

熱門新聞

陳志強求婚照驚見「3對演藝圈CP偷親」！

「2016霸王寒流」冷到忘不了　爆有感：此生第一次

婚禮現場「成人交疊片」大播送　台下沉默了

砍死女歌手「強迫屍體正坐副駕」！許佳玲遇害畫面曝

曾智希被求婚「不能Say no」！

軍人猝死　住家前「碰一聲」倒地亡

4縣市豪大雨！寒流凍全台清晨9.7℃　今晚最冷探6度

蔡詩芸全說了！　「浴室恩愛王陽明」認了：想拼第二胎

女友尾牙中旅遊大獎！另一得獎者是總經理

南投女學霸高顥瑄錄取哈佛大學　獲百萬獎學金

台中女遭熱湯潑臉毀容！3兇嫌求輕判

人妻喊：不知摩鐵是什麼！去唱歌變「無套壞壞」

今晚北部6°C　明體感溫度1°C

女大生連送4次急診　「水壺1部位沒洗」害染病

4：40爆冷「超商一堆人排隊」！真相神展開

更多

最夯影音

更多
迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」
柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

化妝品＝標點符號？！　超強妹子用「）」畫臥蠶

化妝品＝標點符號？！　超強妹子用「）」畫臥蠶

這次要去哪？12/22(五) 晚間8點 跟著Fred遊大邱！

這次要去哪？12/22(五) 晚間8點 跟著Fred遊大邱！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

萬老師郭昱晴要闖政壇了

萬老師郭昱晴要闖政壇了

《麻辣鮮師》恰北北萬老師來了！萬老師郭昱晴是2024民進黨不分區立委候選人名單的亮點之一

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面