「福華1984」豐富好禮首登場　綠舞住宿券入住送現折金

▲版畫畫家廖修平為台北福華設計的木板壁畫「福華人生」。（圖/台北福華提供）

記者張佩芬／台北報導

寫下台灣飯店傳奇的台北福華大飯店，邁向四十週年之際，宣布首度攜手福華名品、潮人物等在地生活風格品牌，推出「福華1984(THE GREAT HOWARD)」特別活動，參加者抽獎最高可獲一泊一食住宿券。綠舞飯店年終大回饋寵愛客人，持旅展券平日入住贈最高兩千元「聖誕新年現折金」折抵園區消費，另飯店雙廳消費免費入園，新萌寵黑RURU「熊貓羊」、聖誕老人敲門送禮物等驚喜節目。

台北福華自1984年創立以來，曾陪伴無數台北人與國際政商名流共度難忘時光，被譽為「台北最有故事的飯店」，將這座經典雋永的歷史飯店搖身一變，成為了充滿驚喜的大型「沈浸式復古派對」，即日起至2024年1月28日期間，邀請全台北人穿上時髦有型的80年代裝扮，穿梭在館內多達七處的獨家復古空間，感受時光倒流回台北城最璀璨的鎏金歲月，即可抽餐券及福袋等精美好禮，還有機會獲得價值萬元的一泊一食雙人住宿券。

每個人心中都有一座台北福華大飯店，身為台灣最具指標性的五星飯店，從高雅內斂的紅磚牆外觀到從館內沈穩溫潤的紅木傢具、古董擺飾和世界名畫，處處可見福華讀到的文化底蘊，也在時代更迭中留下歲月的美好痕跡。

為讓不同世代的台北人都能近距離一睹這座歷史悠久、媲美博物館殿堂的建築之美，台北福華特別推出「福華1984(THE GREAT HOWARD)」期間限定活動，以美容院為活動據點，歡迎不同世代的台北人造訪，穿上80年代的時髦裝扮、循線找出福華館內最具經典韻味的指定打卡點，只要集滿其中三個打卡點合影照片，影中人即可獲得抽獎機會乙次。

▲左上圖隱身在不起眼角落的理容院；右上圖像密室的電話亭；下圖集結30餘年歷史手工製作西服、花店、茶藝館和設計名品等店舖。（圖／台北福華提供）

活動指定打卡點包含以台劇《華燈初上》中男女主角曾留下浪漫足跡的透明電梯為背景、同時可將中庭彩虹牆一覽無疑的隱藏版拍照區；集結30餘年歷史手工製作西服、花店和設計名品等店舖的貴婦私房購物路線，以及保留了古董級理髮椅和梳妝台、復古氛圍宛如電影場景的隱藏版密室等神秘場景，台北福華也在現場備有旗袍上衣、文青服裝與古董手拿包等造型配件，邀請台北人一同走進衣香鬢影、低調奢華的場景，留住屬於自己的時代記憶！

活動期間每日上午11點30分至下午6點，至四樓美容院入口報名並完成指定任務即可參加抽獎，獎項包含珍珠坊港點吃到飽餐券(1,050元)、彩虹座下午茶餐券(價值950元)、台灣時尚品牌福袋、現金抵用券等豐富好禮，人人有獎。

另有社群加碼週週抽，打卡上傳貼文至FB或IG貼文並標記 #福華40 及 #HOWARD40，即有機會獲得台北福華高級雙人房一泊一食住宿券(價值10,000元)。活動詳請可上台北福華官網（https://bit.ly/471zSu7）或Accupass活動專頁（https://reurl.cc/zlgg0N）查詢。

▲綠舞有小盟友最喜愛的聖誕老人驚喜敲門送禮活動。（圖／綠舞飯店提供）

綠舞國際觀光飯店為答謝旅客長期的支持與，在充滿感恩與喜悅的12月，即日起至2024/1/18(四)憑有價旅展券於平日(週一至週四)入住即贈「聖誕新年現折金」大方寵愛客人，雙人房型每間贈1,000現折金；四人房型每間贈2,000現折金。

超值現折優惠絕對不能錯過，提供旅客在入住期間輕鬆折抵園區、舞饌日式料理、蝶舞咖啡廳消費，爽玩園區活動或品嚐雙廳美饌讓您的旅程更添精彩。憑旅展券入住還可免費入園黑RURU CAFE觀賞瓦萊黑鼻羊及新萌寵熊貓羊。

應聖誕節的到來，綠舞飯店舉辦眾多精彩聖誕活動與住客同樂，有聖誕老人快閃、聖誕DIY及小朋友最愛的驚喜敲門送禮物等活動。12歲以下小朋友以聖誕cosplay裝扮至黑RURU CAFE用餐就可獲得神秘獎品、每桌用客人享抽聖誕驚喜球乙次，將聖誕禮物及歡樂送到每位客人的手裡，邀您共度難忘的佳節假期。

深受大人小孩喜愛的聖誕節即將來臨，宜蘭綠舞飯店今年為旅客打造極富童趣浪漫的聖誕回憶，延續傳統舉辦每年獲得客人盛讚的「聖誕老公公來敲門」活動，12/24及12/25晚間由聖誕老公公及可愛麋鹿化身幸福特派員，為您將禮物送給最重要的人，現場也有提供多樣精緻禮品供住客選購，誠邀大家一起共襄盛舉歡度快樂聖誕。

▲左上圖熊貓羊與瓦萊黑鼻羊；右上圖入住送現折金；下圖舞饌日本料理。（圖／綠舞提供）

小朋友最愛的聖誕造型氣球、住客還可參加「聖誕DIY」啟發玩心將親手製作的聖誕襪掛置房門把，隔天將會發現聖誕小驚喜；參加聖誕活動完成集點任務再贈送飯店神秘好禮、餐廳用餐還有機會捕抓聖誕老人快閃的身影，向聖誕老人合照打卡索取小禮物，一起感受綠舞濃厚的聖誕佳節氛圍。

綠舞飯店住客憑旅展券入住還可免費入園黑RURU CAFE，這間位於宜蘭五結爆紅的萌寵咖啡廳近期加入了「熊貓羊」超萌生力軍，除了現有六隻來自瑞士的瓦萊黑鼻羊，新增了兩隻有熊貓羊美譽的巴爾楚克羊。

熊貓羊同樣以全身黑白配為特色，白絨絨的身軀搭配臉上兩顆圓圓的黑眼圈、還有黑色耳朵及嘴部也是讓牠看起來特別又可愛。有吃有玩還能搶先跟熊貓羊打卡合照，還可購買牧草享受親自餵食可愛的羊群們。

12/22-12/25期間舉辦各種有趣好玩的聖誕活動，用餐消費即可參加抽獎活動、小朋友cosplay拿禮物以及聖誕老公公驚喜現身同樂，趕快為自己及家人安排一場年終小旅行，好好犒賞自己這一年的辛勞與努力吧！官網：www.dwsresort.com.tw 服務專線：(03)-9603 808