賴清德要公益信託老家　徐巧芯笑「特權合法」超賺：屋還是他的

▲國民黨立委參選人徐巧芯在賴清德萬里老家拍攝選舉文宣照。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

2024年總統大選首場電視政見發表會20日登場，針對近來老家萬里的違建爭議，賴清德表態把萬里老家「公益信託」，無償、無限期捐助提供給公益團體使用。對此，國民黨立委參選人徐巧芯表示，「他沒有要捐，要先讓政府給他特權就地合法，再拿去信託，（屋子）還是他的。超賺。」

賴清德20日晚間表示，礦權廢止後，政府並沒有妥善處理他們的居住權，無法可申請，年久失修，自行修建是很自然的事情。所以這些房子應該是既存建築，和都市計畫內的違建概念不同，應該要獲得合理的解決；在礦區的居住權獲得保障之後，為了紀念那個年代礦工對台灣經濟的貢獻，「我願意把房子交付公益信託，優先做為礦工生活紀念館」。

▲民進黨總統候選人賴清德。（圖／記者林敬旻攝）



對此，徐巧芯在臉書發文表示，違建拿去信託還是違建，把違建搞成博物館也還是違建，「我就問，政府單位要怎麼接受違法建物捐贈」，「喔，補充一下，他沒有要捐，要先讓政府給他特權就地合法，再拿去信託，還是他的。超賺」，並在文末標註「在想甚麼」、「還想賴皮啊」。

另外，律師林智群表示，賴清德說要把把老家捐公益之用後，許多匿名粉專都變法律專家，說違建怎麼可以捐；他舉例，以最高法院92年度台上字第1594號的民事判決指出，不管是否為違建，都可以做為公益信託的標的，「麻煩那些躲在匿名粉專後面的公關公司員工專業一點，程度這麼差還想帶風向，笑死」。

▼徐巧芯全文如下。（圖／翻攝臉書）



▼林智群全文如下。（圖／翻攝臉書）

