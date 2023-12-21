　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德要公益信託老家　徐巧芯笑「特權合法」超賺：屋還是他的

▲▼徐巧芯赴賴清德萬里老家拍攝選舉文宣照。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）

▲國民黨立委參選人徐巧芯在賴清德萬里老家拍攝選舉文宣照。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

2024年總統大選首場電視政見發表會20日登場，針對近來老家萬里的違建爭議，賴清德表態把萬里老家「公益信託」，無償、無限期捐助提供給公益團體使用。對此，國民黨立委參選人徐巧芯表示，「他沒有要捐，要先讓政府給他特權就地合法，再拿去信託，（屋子）還是他的。超賺。」

賴清德20日晚間表示，礦權廢止後，政府並沒有妥善處理他們的居住權，無法可申請，年久失修，自行修建是很自然的事情。所以這些房子應該是既存建築，和都市計畫內的違建概念不同，應該要獲得合理的解決；在礦區的居住權獲得保障之後，為了紀念那個年代礦工對台灣經濟的貢獻，「我願意把房子交付公益信託，優先做為礦工生活紀念館」。

▲民進黨總統候選人賴清德於政見發表會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨總統候選人賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

對此，徐巧芯在臉書發文表示，違建拿去信託還是違建，把違建搞成博物館也還是違建，「我就問，政府單位要怎麼接受違法建物捐贈」，「喔，補充一下，他沒有要捐，要先讓政府給他特權就地合法，再拿去信託，還是他的。超賺」，並在文末標註「在想甚麼」、「還想賴皮啊」。

另外，律師林智群表示，賴清德說要把把老家捐公益之用後，許多匿名粉專都變法律專家，說違建怎麼可以捐；他舉例，以最高法院92年度台上字第1594號的民事判決指出，不管是否為違建，都可以做為公益信託的標的，「麻煩那些躲在匿名粉專後面的公關公司員工專業一點，程度這麼差還想帶風向，笑死」。

▼徐巧芯全文如下。（圖／翻攝臉書）

▲▼賴清德要公益信託老家　徐巧芯笑「特權合法」超賺。（圖／翻攝臉書）

▼林智群全文如下。（圖／翻攝臉書）

▲▼賴清德要公益信託老家　徐巧芯笑「特權合法」超賺。（圖／翻攝臉書）

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
藍綠白政見交鋒！教授評「侯友宜表現NO.1」
AI可以預測死亡時間了！研究員開發成功：準確度達78%
台中女遭「滾燙熱湯潑臉」毀容！倒地尖叫哀號

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德要公益信託老家　徐巧芯笑「特權合法」超賺：屋還是他的

侯友宜酸綠能發財　賴清德反問藍營：為何雲林縣議長涉綠能收賄？

賴清德談民調「7至8成反對國民黨執政」　9成反對民眾黨

柯文哲簽錯政黨協議只是全家哭　賴清德：他若跟中國簽錯是全國哭

賴清德「選總統3人都台獨」破對手攻勢　九二共識沒中華民國空間

專家對談防堵國安漏洞　賴中強拋「修正三法」擴大政治獻金透明化範圍

藍綠白政見交鋒！教授評「侯友宜表現NO.1」　賴發言像活在平行宇宙

辭嗎？趙少康才嗆萬里宅「拆或捐」就辭中廣　賴清德宣布捐出公益使用

陶姓空軍中校作弊屬實　被國防大學開除學籍

幕後／柯文哲一改「大砲性格」　專心談政見「凸顯藍綠只有口號」

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

等紅燈被撞！9機車全倒8人傷　女駕駛：有打N檔鞋卡住踩錯

甘肅地震引發罕見「砂湧現象」　2村莊遭「3公尺泥漿」淹沒！

大牙被黑人告妨害名譽不起訴！　「一直都相信正義會來」

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

騎士跨斑馬線遭按喇叭示警　髒話侮辱被告慘花4萬和解

李東健離婚...一週見一次小孩！　愛女強忍淚水「不想跟爸爸分開」

娃娃機投50元中了可換2萬　台中警查扣47賭博式機台

伍佰演唱會被要求「加班」！　現場開唱「新歌」：我要下班XD

賴清德要公益信託老家　徐巧芯笑「特權合法」超賺：屋還是他的

侯友宜酸綠能發財　賴清德反問藍營：為何雲林縣議長涉綠能收賄？

賴清德談民調「7至8成反對國民黨執政」　9成反對民眾黨

柯文哲簽錯政黨協議只是全家哭　賴清德：他若跟中國簽錯是全國哭

賴清德「選總統3人都台獨」破對手攻勢　九二共識沒中華民國空間

專家對談防堵國安漏洞　賴中強拋「修正三法」擴大政治獻金透明化範圍

藍綠白政見交鋒！教授評「侯友宜表現NO.1」　賴發言像活在平行宇宙

辭嗎？趙少康才嗆萬里宅「拆或捐」就辭中廣　賴清德宣布捐出公益使用

陶姓空軍中校作弊屬實　被國防大學開除學籍

幕後／柯文哲一改「大砲性格」　專心談政見「凸顯藍綠只有口號」

快訊／高雄機車行大火「4人受困」1樓陷火海　警消急派雲梯車救援

詐騙女羞辱80歲老奶奶想騙積蓄　駭客出手「公開個資」她哭著求饒

腰間肥肉太難減？營養師教「簡單瘦肚」7秘訣：可多吃牛肉

賴清德要公益信託老家　徐巧芯笑「特權合法」超賺：屋還是他的

侯友宜酸綠能發財　賴清德反問藍營：為何雲林縣議長涉綠能收賄？

美媒曝拜習會內幕　中國要拜登「發聲明反台獨」遭白宮拒絕

張宮熊／政經循環有規律可循　2024開啟新十年產業循環

賴清德談民調「7至8成反對國民黨執政」　9成反對民眾黨

婚禮告白新娘...突「成人交疊片」大播送！台下賓客沉默了

女友尾牙中北歐10日遊！另一得獎者「是總經理」　鄉民反應超母湯

貓咪見飼主男友異常火大　怒「ㄍㄡˇ」一聲後哈氣

政治熱門新聞

藍綠白政見交鋒　侯友宜表現NO.1

趙少康才嗆萬里宅「拆或捐」就辭中廣　賴清德宣布捐出公益使用

首場政見會結束！　侯友宜嗆賴清德「發布2假訊息、提2質疑」

幕後／柯專心談政見　凸顯藍綠只有口號

賴清德：將萬里老家「公益信託」捐做公益使用

柯文哲簽錯政黨協議只是全家哭　賴清德：他若跟中國簽錯是全國哭

陶姓空軍中校作弊屬實　被國防大學開除學籍

賴清德「選總統3人都台獨」破對手攻勢　九二共識沒中華民國空間

分析／侯友宜專攻賴台獨、綠詐騙弊案 全場忽視柯文哲

「賴清德子弟兵被性招待！業者轉光電業」　侯友宜直呼：真好賺！

分析／賴清德12問侯、8問柯

賴清德談民調「7至8成反對國民黨執政」　9成反對民眾黨

賴清德「大群館免費給弱勢生？」　侯友宜：合法建物有開發票繳稅

賴轟柯違建、農地停車場　「沒被發現就繼續收錢」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

150萬卡友注意！「好市多宣布1驚喜」

台中女遭熱湯潑臉毀容！3兇嫌求輕判

女大生連送4次急診　「水壺1部位沒洗」害染病

即／祕魯發生規模6.2地震　9城市交通中斷

人妻喊：不知摩鐵是什麼！去唱歌變「無套壞壞」

藍綠白政見交鋒　侯友宜表現NO.1

台南鍋燒意麵店火警　全面燃燒濃煙竄天

網美「私密照外流」被逮捕：我是受害者

頭暈2年沒好…她一照「快塞住了」！醫曝致病因：會猝死

AI預測死期！丹麥研究員開發成功：準確度78%

女友搭捷運「狂拉褲頭看鳥」　被阻止還硬扯

5縣市豪大雨特報　最新警戒區域曝

陳美鳳67歲長這樣太神！他驚「以為是韓女團」

超商一堆人排隊！他「爽用1機台」超快　內行：有打折

宥勝消失2個月突發聲：堅持誠實是不是錯了？

更多

最夯影音

更多
女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗
為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

等紅燈被撞！9機車全倒8人傷　女駕駛：有打N檔鞋卡住踩錯

等紅燈被撞！9機車全倒8人傷　女駕駛：有打N檔鞋卡住踩錯

甘肅地震引發罕見「砂湧現象」　2村莊遭「3公尺泥漿」淹沒！

甘肅地震引發罕見「砂湧現象」　2村莊遭「3公尺泥漿」淹沒！

大牙被黑人告妨害名譽不起訴！　「一直都相信正義會來」

大牙被黑人告妨害名譽不起訴！　「一直都相信正義會來」

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面