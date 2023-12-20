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天價罰金！美國法院下令幣安支付846億　趙長鵬繳47億

▲▼ 加密貨幣交易所「幣安」（Binance）前執行長趙長鵬。（圖／路透）

▲加密貨幣交易所「幣安」前執行長趙長鵬。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

全球最大加密貨幣交易所「幣安」（Binance）前執行長趙長鵬上月宣布辭職之後，美國商品期貨交易委員會（CFTC）12月18日表示，美國一間法院對幣安及趙長鵬下達命令，批准對其洗錢行為處以數十億美元的罰款，趙長鵬將向CFTC支付1.5億美元的罰款（約新台幣47億），而幣安將向CFTC支付27億美元（約新台幣846億元）。

路透報導，CFTC透過聲明稱美國伊利諾伊州北區地方法院批准此前宣布的和解協議，並對趙長鵬與幣安下達永久禁令、民事罰款和公平救濟的同意令。法院將對趙長鵬個人處以1.5億美元的民事罰款，同時要求幣安交出13.5億美元的非法交易費用，並向CFTC支付13.5億美元的罰金。

美國政府表示，幣安違反美國反洗錢法與制裁法律，未能通報與多個組織（被美國稱為恐怖組織）的10萬多筆可疑交易，包括哈瑪斯、伊斯蘭聖戰組織（al Qaeda）等，也沒有通報與專門出售幼童性虐待素材網站的交易。

就在11月，趙長鵬承認違反美國反洗錢法並卸任，這是美國政府展開調查與幣安達成和解協議的一部分。當時幣安表示，該協議承認「我們公司對歷史上的刑事違規行為負有責任」，但也允許幣安翻過新的一頁。

►華郵：幣安創始人趙長鵬願認罪辭職　付1349億罰款保住公司

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幣安Binance加密貨幣交易所趙長鵬

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