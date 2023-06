美國SEC告完幣安後　再告加密幣平台Coinbase違反證券法

▲美國SEC控告加密貨幣平台Coinbase。(圖/路透)



文/中央社

美國證券管理委員會(SEC)6日向聯邦地區法院遞狀控告加密貨幣平台Coinbase,指控這家公司是利用未經註冊的證券平台運作,且提供的經紀商服務也未註冊。

美聯社報導,美國證管會5日才對世界最大加密貨幣交易平台幣安(Binance)及其創辦人趙長鵬提告,指控其濫用投資人資金、以未註冊交易所方式營運,違反了多項美國證券法律規定。

Coinbase被告的消息傳出後,6日在美國股市早盤股價一度大跌近20%。

美國證管會在向美國紐約南區聯邦地區法院(U.S. District Court for the Southern District of New York)提出的訴狀中,指控Coinbase藉由仲介加密貨幣交易賺取了數以十億計美元,在擔任經紀商同時,卻未提供投資人合法保護。

美國證管會寫道:「Coinbase多年來藐視監管機制,規避美國國會和證管會為了保護國家證券市場與投資人所打造的訊息揭露要求。」

美國證管會今年3月已警告Coinbase可能面臨違反證券法告訴,長期以來也表明Coinbase採取的加密貨幣非證券、沒必要註冊為券商等立場是藐視證券法。

美國證管會如今尋求法院對Coinbase判處禁制令、命令繳出所有非法獲利附帶利息、判決處罰和其他公正救濟措施。