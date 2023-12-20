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侯友宜提課後照顧免費　學者點讚：支持雙薪家庭大幅減輕負擔

▲▼侯友宜課後輔導政策記者會。（圖／記者宋良義攝）

▲侯友宜課後輔導政策記者會。（圖／記者宋良義攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜日前公布兒童課後照顧免費政策，宣布將延續「0到6歲國家養」至「6到12歲國家顧」，推動公立國小課後照顧「全面免費」及「人數倍增」、課後照顧到晚上7點、偏鄉及弱勢學童開設照顧專班等，預算估計約54億，可逐年增加。學者認為，此政策應能補足現有學校與學生涵蓋率不足、家長負擔大等問題，並與國際接軌，不僅能提高服務的普及性，同時大幅減輕了家庭的經濟負擔，為家長和孩子帶來實質的效益。

根據數據顯示，106學年度開班數為1萬292班、服務人次有16萬6280人，到111學年度開班數為2萬6731班、服務人次有44萬5882，但111學年度公立學校共1926校辦理，僅佔全國72％學校，近3成學校無課後班，國小學生涵蓋率僅約15％。

侯友宜認為，現行政策量能不足，無法滿足家長需求，時間不友善，對於急難照顧需求者無特別服務，負擔不輕，平均每生每年收費約3萬元，關懷不夠等問題。

因此，侯友宜主張有三，一是公立國小課後照顧「全面免費」及「人數倍增」，校校有課照班，開辦率達100%。學生涵蓋率由現況15%增加到30%(符合OECD標準)，參加人數由18萬人，任內倍增為36萬人。

二是課後照顧到晚上7點，侯友宜主張，為配合家長下班接送，延後照顧時間至晚上7點，平時、寒暑假均開班，協助急難照顧需求者，強調要讓家長可以從容下班，也能更安穩地一起享受家庭時光，如果家庭遇到突發的急難，讓學校成為家庭的另一個避風港。

三是有需求就開班，偏鄉及弱勢學童也開設照顧專班，侯友宜認為，家長有需求就要有照顧，尤其偏遠地區、弱勢學童及身心障礙者，要開設照顧專班。

第四是擴大民間參與，建立媒合平台，倍增青年就業，侯友宜希望能鼓勵民間參與，公私協力，任內增開2萬班以上，委外班級比率提升至20%以上，豐富多元課程服務，倍增青年就業機會，輔導已立案且優質的私人機構接受學校委辦。建立課照服務評估、認證及獎勵制度。

侯友宜表示，這項政策目標在達成校校有課後班，全國學校開辦率100%，學生涵蓋率30%以上（OECD標準），預估約30萬家庭（含8萬弱勢家庭 ）可受益；聘用編制外課照相關人員，約創造3萬就業機會；提升外部受託單位能量，委外班級比率提升至20%等效益。

▲▼侯友宜課後輔導政策記者會。（圖／記者宋良義攝）

國立台北教育大學教育經營與管理學系教授洪福財表示，侯友宜提出照顧政策，以期補足現行體制的不足並提供家長多元且彈性的選擇，並注意到雙親工時居高不下，以及婦女勞動權益等議題。他認為，兒童課後照顧議題存在已久，能將此議題放在抬面上討論，未必不是件好事；畢竟不面對並解決問題，兒童課後照顧的需求依舊無解。

「該政策應能補足現有學校與學生涵蓋率不足、家長負擔大等問題，並與國際接軌」，洪福財認為，這項策略不僅能提高服務的普及性，同時也可大幅減輕家庭經濟負擔，為家長和孩子帶來實質的效益。

洪福財分析，公私協力應能帶來更多元課程安排，給學生更多元的學習，也可以減輕學校教師負擔，似可緩解當前面對多元且繁複的教育責任的學校教師之壓力，且此政策延長照顧的支持人力，採鼓勵學校與校外的民間團體及私人機構合作，更有促進人力就業或再就業等的可能。

洪福財表示，隨著孩子進入幼兒園或學校，目前的勞動環境未能提供雙親足夠的育兒支持，如果只是批判延長課後照顧時間就是弱化家庭教育責任，未免失之以偏。他說，況且延長服務到7點，不表示一定只能在7點接回，家長也可選擇在適合的時間將家中寶貝接回的彈性，享受親子時光、共享天倫之樂，因此這項政策有助於支持家庭功能。

▲▼侯友宜課後輔導政策記者會。（圖／記者宋良義攝）

▲▼侯友宜課後輔導政策記者會。（圖／記者宋良義攝）

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