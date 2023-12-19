快訊／高雄公園驚傳火警！男子慘被燒死　妻奔赴現場悲痛認屍

▲高雄公園驚傳男子自焚！發現已明顯死亡。（圖／記者吳世龍攝）
記者賴文萱、吳世龍／高雄報導
高雄前鎮區一處公園今（19）日晚間驚傳火警，消防一度以為是燃燒雜草，沒想到到場時發現竟是一名男子自焚，已明顯死亡。初步了解，死者為66歲男子，妻子獲報後到場悲痛認屍，至於詳細原因尚待警方調查釐清。
▲高雄公園驚傳男子自焚，已明顯死亡，家屬悲痛哭泣。（圖／記者吳世龍攝）
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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995
▲高雄公園驚傳男子自焚！發現已明顯死亡。（圖／記者吳世龍攝）
記者賴文萱、吳世龍／高雄報導
高雄前鎮區一處公園今（19）日晚間驚傳火警，消防一度以為是燃燒雜草，沒想到到場時發現竟是一名男子自焚，已明顯死亡。初步了解，死者為66歲男子，妻子獲報後到場悲痛認屍，至於詳細原因尚待警方調查釐清。
▲高雄公園驚傳男子自焚，已明顯死亡，家屬悲痛哭泣。（圖／記者吳世龍攝）
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