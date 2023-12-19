快訊／高雄公園驚傳火警！男子慘被燒死　妻奔赴現場悲痛認屍

海軍陸戰隊日前一名23歲鄭姓男中尉陳屍營內，其家屬質疑軍方不當對待鄭男以致輕生。鄭男父親今（12日）下午2時許，突出現陸戰隊營區大門前，揚言潑汽油點火自焚，所幸大門口衛兵及時發現並制止。對此，陸戰隊表示，鄭父12日因情緒激動做出激烈舉動，幸好及時處置才避免發生憾事，軍方會照顧好鄭男的父母，讓其走出傷痛。