北市24歲男跑到新店飲酒自焚　家屬：騎車出門就失聯

▲有民眾騎車經過新店新烏路二段，發現一名男子全身著火，立即報警處理。（圖／民眾提供）

記者陸運陞／新北報導

新北市新店區新烏路二段昨天（29日）晚間發生一起意外，現場有一名男子點火自焚，有民眾騎車經過，發現男子全身著火立即報警，警消獲報後，立刻趕往現場，並將傷者送往慈濟醫院急診室救治，警方聯繫上家屬，不清楚男子為何用如此激烈手段，詳細原因仍待男子清醒後，再作進一步釐清。

據了解，傷者為24歲劉姓男子，與雙親同住在台北市大安區，從事廣告相關行業，目前為單身狀況。之前曾因心情不佳看醫生，最近停止就醫、服藥。昨天晚間8時許，未向家人交代原因，突然從家中騎車出門，就失去聯絡，直到接獲警方通知，才知道男子在新店新烏路二段發生意外。

▲警方發現，現場遺留許多高粱酒空瓶，以及打火機等物品。（圖／民眾提供）

警消接獲通報，有民眾騎車經過新烏路二段，目擊路旁劉男全身著火，於是立即派人前往現場。抵達時，現場擺滿高粱酒瓶、打火機以及購買的發票，旁邊停放一輛重型機車。劉男經送醫治療後，生命徵象穩定，目前準備進行血管手術，警方循線聯繫上劉男家屬，詳細原因仍待劉男清醒，再進一步釐清。

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