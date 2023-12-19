一家3口魂斷國道…家境困苦「父無業、母打零工」！鄰心痛曝善舉

▲國道3號自撞1家3口喪命，家屬接獲噩耗心碎。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者蔡佩旻、高堂堯、游瓊華、戴若涵／雲林報導

國道3號246.8公里處18日深夜發生死亡車禍！一輛自小客車自撞護欄，翻覆於內、中線車道，隨後又遭後車撞上，車上施姓駕駛與1歲大的女兒受困車內，施男妻子則拋飛車外遭輾，3人均死亡。據了解，施男為雲林人，因身體因素並未工作，但常服務長輩，在村中風評不錯，鄰居聽聞噩耗後，都相當心痛。

據了解，施男為雲林人，因脊椎有問題無法外出工作，平時在村中食堂服務長輩，並不定時在村裡長輩需要就醫時，幫忙載人前往醫院回診，志工服務精神在村中受到好評；而謝妻產後便在家照顧幼女，近期因女兒較大了，可讓他人照顧，這才有辦法外出打零工養家。

另外，謝女與前夫育有一名16歲長子，長子與外公、阿姨、舅舅同住，升高職時曾有學費待援助，當時獲地方代表與校方幫忙順利升學，未來教育需求仍令人擔憂。

鄰居揪心表示，昨日還遇到施男的母親帶著幼嬰附近串門子，逗弄小孩子、誇讚可愛的情景歷歷在目，如今聽聞死訊令人難以接受，相當心痛。

回顧事發經過，南投警消18日深夜10時許接獲通報，國道3號北上246.8公里處發生車禍，現場總計4車追撞。初步調查，43歲施男事發時因不明原因自撞內側護欄，由於撞擊力道猛烈，車輛往內、中線車道翻覆、嚴重變形，施男與1歲女兒受困車內，42歲謝姓妻子則被拋飛車外遭輾，此時，後方由63歲顏姓男子所駕駛的自小客車，因閃避不及當場撞上施男的轎車，2車嚴重毀損，施男一家三口因傷勢過重死亡。