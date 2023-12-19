7度爽喝花酒！軍備局一等長「消費5萬4」廠商買單　被記2大過慘了

▲軍備局一等長接受廠商招待喝花酒，遭記2大過，他不服提出行政訴訟遭駁回。（示意圖／ETtoday資料照）

記者戴若涵／高雄報導

國防部軍備局生產製造中心第205廠一名呂姓一等士官長，7度接受廠商喝花酒，消費金額達54394元，被依照貪污罪起訴，軍方也祭出兩大過處分。他強調自己接受招待時，並非業務承辦人，且職業軍人類似案件只被記1大過，自己卻被核處2大過，決定提出行政訴訟。但法院審理過後，將其訴訟駁回。

判決指出，呂男是國防部軍備局生產製造中心第205廠所屬工務中心一等士官長，於2019年任職期間參與試製認證案，不料，他竟7度接受廠商招待到精品會館、酒店喝花酒，消費金額達54394元，被高雄地檢署以涉嫌違反貪污治罪條例起訴，現由高雄地方法院審理中。

事件曝光後，軍方於2022年4月15日召開人事評議會，認為呂男嚴重損害官箴及軍紀，違反陸海空軍懲罰法、國軍軍風紀維護實施規定及國軍人員廉政倫理須知，決議記大過2次。

呂男不服，表示他自2011年起便負責軍品認試製業務，2018年下半年起將業務移交給他人，他表示，自己對認試製業務熟悉，後輩會主動向他請求協助，他只是基於幫助後輩的立場給予協助，並未涉及認試製業務的核心領域，且自己接受廠商招待時，該廠商尚未有申請試製認證資格，只是潛在的廠商，人評會委員也贊同此見解，且此期間他並非業務承辦人，難以認定他的行為是接受與職務有利害關係的廠商招待。

呂男表示，自己後來才得知被選入認試製評鑑小組，並參與評鑑業務，從2019年8月2日被通知，到同年月14日對廠商完成評鑑，他這期間未接受廠商招待，強調自己接受招待的時間點，與廠商並不具職務上利害關係。另外，他認為，職業軍人涉足有女陪侍的場所，類似案件僅有記大過1次，與他的2次大過存有落差，希望能夠撤銷原處分。

但詹姓廠商供稱，自己請呂男喝花酒是希望對方提供軍品的實品給他看，他從2019年3月13日開始招待，同年月18日便成功到205廠看軍品實品及藍圖，同年月22日呂男還曾攜帶軍品到他公司找他，同年7月10日軍品試製認證意願登記前，呂男更將4項軍品藍圖給他看。

詹姓廠商表示，招待呂男喝花酒是想打好關係，希望辦理認證時可以順利，不會被刁難。且當時飲宴時，他問過呂男自己準備的文件是否有缺少資料，也問了技術相關問題，「呂男有提供進彈滑板操作體實品給我觀看」。

法院認為，呂男承辦試製業務多年，明知道與正在尋求、進行申請認試製的廠商，除了公務上聯絡外，應竭盡廉潔自持，保持公平中立的客觀立場，不得與廠商私下接觸，但他仍多次答應廠商邀約，到有陪侍的酒店、舞廳接受招待，嚴重影響軍譽、損害單位形象。

雖然呂男稱，類似案件僅有記1大過處分，但法院勘驗人評會會議紀錄發現，呂男曾在會中提出類案參考，軍官有涉足不當場所之情形（行為數1次）核記大過1次至2次，與會委員指出，類案記大過1次，僅針對涉足不當場所，而呂男多次喝花酒，又與職務有利害關係，屬於重大違失行為，故處2大過，以符合國軍用人政策之品德要求，尚屬合理，將他的訴訟駁回。