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社會 社會焦點 保障人權

高雄男酒後想吃宵夜開車外出　等紅燈呼呼大睡慘了

▲▼小港酒駕 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲吳姓男子（左）開車在路上呼呼大睡被盤查。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名吳姓男子（40歲）16日晚間喝完酒後，突然覺得肚子餓，決定開車外出買宵夜吃，沒想到出門沒多久，就因為不勝酒力，在停等紅燈時睡著了，員警巡邏經過發現吳男在車內昏睡，叫醒他後車內瀰漫酒味，於是對他進行酒測，酒測值0.42毫克，遭依法送辦。

小港分局漢民派出所警員林德勝、莊珮玗16日凌晨2時許，巡邏經過小港區漢民路與金府路口，發現一台轎車在燈號轉為綠燈後，仍停止於道路中，警方立刻上前查看駕駛情形，發現駕駛於車內昏睡，立即敲打車窗將其叫醒。

▲▼小港酒駕 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲吳姓男子（左）酒測值超標。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

車門一打開，員警就聞到車內酒氣濃厚，為安全起見，警方先將車輛移置一旁，並對吳姓駕駛進行酒測，酒測值0.42毫克，超過法定標準值，警方當場告知權利將吳男帶回偵詢。

警方調查，吳姓男子當天凌晨1時許，在家中喝半杯威士忌，欲外出買宵夜當下酒菜宵夜，沒想到卻因不勝酒力開到道路中就睡著了，警方依程序將其帶返所，全案詢後依公共危險罪移送高雄地檢署送辦。

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