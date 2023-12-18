屏東男遭砂輪機割傷小腿血流不止　友人載到消防分隊求救

▲新園消防分隊急救腿受傷男子 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

1名男子遭砂輪機割傷造成右小腿血流不止，友人載他到屏東縣新園消防分隊求助，正在上課的隊員立即進行評估處理，包紮後送醫救治，讓對方很感動。



15日上午10時42分，新園消防分隊正在廳舍內進行心理諮詢師的專業諮詢時，突聽到分隊外面有呼救聲，所有同仁立即奔往門外查看，有一民眾騎車載著右小腿大出血的傷者至分隊報案求救，表示他的夥伴（傷者）於工作時不慎被砂輪切割機割傷造成右小腿血流不止。

小隊長黃志然隨即進行傷者評估，傷者除了右小腿有一6x3公分的切割傷外，已經出現臉色嘴唇蒼白、身體盜汗濕冷等休克情況，隊員楊儒淵及救護義消朱秋珍在旁協助給予包紮加壓止血、心理支持，其他同仁迅速將其搬運至擔架床上，由於傷者有休克情形（CRT>2秒、末端肢體濕冷、膚色蒼白、身體盜汗），黃小隊長立即予以IV靜脈輸液（0.9 % Normal Saline 500mL)、氧氣治療（Simple Mask）及保暖處置，火速將傷者送往東港安泰醫院救治。

新園消防分隊在此呼籲民眾，在使用切割或破壞等相關器材時，務必要穿著適當的防護衣物且專注操作不分心，才能降低受傷的風險，另外，如遇肢體大出血時，不要慌張，先將手邊隨手可得且相對乾淨的敷料（例：衣服、毛巾等）用力的直接加壓在傷口上，直到有119救護人員來接手才換由他們處置，因為一般型敷料（未含止血藥劑）用於直接加壓上至少要超過10分鐘以上才會有效果。