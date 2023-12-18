立法院三讀修正槍砲條例　林右昌：落實槍砲彈藥零件溯源管理

▲內政部長林右昌。（圖／記者呂佳賢攝）

記者江采蓁／綜合報導

立法院會今（18）日三讀修正《槍砲彈藥刀械管制條例》部分條文，內政部長林右昌表示，警政署將邀集各相關機關、專家及學者研商，儘速修訂槍砲彈藥主要組成零件種類及材質、子彈主要組成零件、模擬槍主要組成零件等公告及其他相關規範，以落實槍砲彈藥零件溯源管理。

立法院今日通過《槍砲彈藥刀械管制條例》部分條文修正案，林右昌表示，感謝立法院全體委員及朝野黨團的支持，順利完成修法作業。他強調，這次修法主要為防處不法改造槍枝流竄等現象，將非法持模擬槍罪加重為刑責，且嚴懲幫派及組織犯罪者公然開槍可判刑7年以上，此外，針對故意開槍後自首可不減刑，以遏止當今社會亂象，維護社會治安。

林右昌指出，近來陸續查獲新型態改造槍砲，造成多起社會矚目的傷亡案件，經統計今年查緝的非法槍彈9成為非制式槍枝，這次修法全面納管槍砲彈藥及其主要組成零件，增訂子彈主要組成零件刑罰，並將模擬槍提升為刑罰規範，其主要組成零件列行政罰；此外，增訂對槍砲零件製造業者行政檢查，以強化槍枝零件源頭管制，降低不法外流；同時增訂授權中央主管機關訂定槍砲、彈藥主要組成零件材質規範及殺傷力認定基準，以利非法槍枝查緝。

林右昌提到，為遏止公共場所開槍、傷人，造成大眾的恐慌，這次也增訂公共場所開槍處罰，並對受組織指示開槍者加重處罰，並對於犯罪行為人故意開槍後攜械自首，從原本的「必減刑」修正為「得減刑」，以防止僥倖尋求減刑的情況。

林右昌表示，後續警政署將邀集各相關機關、專家及學者研商，儘速修訂槍砲彈藥主要組成零件種類及材質、子彈主要組成零件、模擬槍主要組成零件等公告及其他相關規範，以落實槍砲彈藥零件溯源管理。