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桃園八德區「歡樂耶誕埕」氣氛嗨！　耶誕裝置藝術展到12／25日

▲桃園八德區「歡樂耶誕埕」氣氛嗨！

▲議長邱奕勝發送糖果給大小朋友。（圖／八德區所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

耶誕節前夕，桃園市八德區公所16日晚間於豐德公園舉辦「2023咱的八塊厝-歡樂耶誕埕-星光綻放童趣耶誕日」。議長邱奕勝及地方民代親自發送糖果給大小朋友，氣氛超嗨！八德區長蔡豊展說，為延續歡樂的耶誕氛圍，耶誕裝置藝術展期即日起至25日止，每日下午5時至10時點燈，歡迎大家來八德的耶誕埕。

▲桃園八德區「歡樂耶誕埕」氣氛嗨！

▲桃園八德區「歡樂耶誕埕」氣氛嗨！（圖／八德區所提供）

議長邱奕勝指出，耶誕節雖源自於西方宗教文化，但在國際化的現在，生活與精神都已相互融合並成為生活的一部份，更是家人或親朋好友相聚一起共度歡樂時光的時節。而在家庭與社會當中，兒童與父母都是市政特別著重的對象。

桃園市為保障兒童福祉、減輕家庭照顧壓力以及因應桃園人口發展特色，將成為全國首創「婦幼局」的縣市政府，透過整合社會局、衛生局、教育局等單位業務，推動婦女發展及權益保障、幼兒托育及婦幼健康管理及新住民事務等服務，讓保障得以更全面及完善。

▲桃園八德區「歡樂耶誕埕」氣氛嗨！

「2023咱的八塊厝-歡樂耶誕埕-星光綻放 童趣耶誕日」16日晚間於豐德公園登場，除規劃聖誕點燈儀式外，更安排深受兒童喜歡的香蕉哥哥、番茄姐姐帶動唱、塵沐樂團、在地的大改樂團及兒童表演團，進行精彩演出。

議長邱奕勝、市議員楊朝偉、朱珍瑤、段樹文、呂林小鳳、市府觀旅局局長周柏吟及里長們都到場發送聖誕糖果，為現場增添歡樂氛圍。

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