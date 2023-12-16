　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

擦撞路人倒地「再遭大貨車輾死」　騎士家屬提告...苦吞三連敗

記者唐詠絮／彰化報導

彰化大村鄉台1線今年初發生一起死亡車禍，一名女騎士先擦撞走在機車道內的高姓男子，造成機車不慎打滑，再摔入慢車道，遭後方張男駕駛大貨車追撞，當場傷重不治，經彰化區車輛行車事故鑑定委員會鑑定，認定是女騎士「未注意車前狀況」釀死劫，檢方將高被控過失致死部分不起訴處分，再議也遭駁回後，家屬向法院聲請提起自訴也遭駁回。

這起死亡車禍發生在1月17日上午11時許，附近店家監視器拍到，一名高姓路人跨越到機車道白線內行走，女騎士沿著中山路由南往北行駛時，先擦撞到高男，導致機車失控而打滑，騎士摔飛到慢車道，此時，一輛載運大樹的貨車後方經過，來不及煞車，將女騎士輾過，女騎士慘死。

▲女騎士先擦撞路人倒地再遭大貨車輾壓身亡。（資料圖／民眾提供）

▲女騎士先擦撞路人倒地再遭大貨車輾壓身亡。（資料圖／民眾提供）

該件車禍經送彰化縣區車輛行車事故鑑定委員會鑑定結果為，女駕駛普通重型機車，行駛機慢車道「未注意車前狀況」，擦撞行走前方之行人後，往左傾倒再衍生事故，為肇事原因；高姓行人，無肇事責任；張男駕駛營業大貨車，無肇事因素。行人和貨車司機都沒有過失責任。

行人涉嫌過失致死部分，獲不起訴處分後，騎士家屬提再議也被駁回，騎士家屬認為，高男無端向左側揚起左手，已超過實際行走路線，因此阻擋女騎士行車路線，但法官調閱影像，認為高男揚起左手的時間點，實際上是機車經過時，高男受擦撞後的側身動作，無證據資料顯示高男有妨害交通的違規行為，認聲請人指摘原不起訴處分不當，為無理由，因此將家屬駁回家屬的自訴聲請。

ET快訊
女模被爆「雪地多人激戰」暴斃！陸攝影師憤怒回擊
林宥嘉甜蜜貼臉同框愛妻！　丁文琪近照曝光「美到不科學」
張齡予不藏了　辣秀32D好身材
越晚越冷！「3類人」不適合進補　醫點名了
「超偶」男星消失歌壇13年！　變身餐廳老闆
【2024跨年懶人包】全台23場陣容總整理！　華莎、Jess

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北學校電梯奪命！施工一半突啟動　他目睹妻「臉變形」爆血慘死

擦撞路人倒地「再遭大貨車輾死」　騎士家屬提告...苦吞三連敗

快訊／新北三重社區地下室火警　濃煙密布...居民急疏散

快訊／嘉義小貨車失控...撞電桿再衝進木瓜園　男乘客重傷不治

IG嗆：快來殺我！角頭「金毛」小牛被開槍　出國避風頭返台落網

美景成歷史！瑞芳「象鼻岩」斷了　崩坍前後對比照片曝光

工廠狗兒衝出狂咬！彰化郵差小腿血跡斑斑　包紮完繼續送信

獨／瑞芳知名景點「象鼻岩」崩坍　象鼻斷裂墜海...現場直擊畫面曝

撞擊片！機車攔腰撞迴轉轎車　騎士倒地「無呼吸心跳」急送醫

獨／新北瑞芳「象鼻岩」崩坍　長象鼻硬生斷裂畫面曝光

洪曉蕾昏迷6天「兒子每天哭」　王世均擔憂：不要再出去旅遊！

大谷翔平披上17號戰袍　選道奇關鍵：為了勝利

和尚鸚鵡鑽衣咬整排洞　媽喜獲「2024春夏新品」

橘色惡魔訪台終場演出落淚　全員用中文齊喊：我愛台灣

爸自信上前幫女兒綁頭髮　完成後滿臉得意驕傲炫耀

23歲女欠200萬...黑幫出「臭招」　豬頭貼照片再灑鯡魚罐頭討債！

北京證實「2輛列車追撞」　515人送醫、102人骨折

騎士鑽車陣被警攔「拒檢狂逃」　險上國道！被逮查出二度酒駕

哈士奇翻垃圾桶偷吃羊骨頭　帶去打催吐針秒露苦瓜臉XD

女踩空扭傷！警公主抱救援　她嬌羞喊：老公都沒這樣

新北學校電梯奪命！施工一半突啟動　他目睹妻「臉變形」爆血慘死

擦撞路人倒地「再遭大貨車輾死」　騎士家屬提告...苦吞三連敗

快訊／新北三重社區地下室火警　濃煙密布...居民急疏散

快訊／嘉義小貨車失控...撞電桿再衝進木瓜園　男乘客重傷不治

IG嗆：快來殺我！角頭「金毛」小牛被開槍　出國避風頭返台落網

美景成歷史！瑞芳「象鼻岩」斷了　崩坍前後對比照片曝光

工廠狗兒衝出狂咬！彰化郵差小腿血跡斑斑　包紮完繼續送信

獨／瑞芳知名景點「象鼻岩」崩坍　象鼻斷裂墜海...現場直擊畫面曝

撞擊片！機車攔腰撞迴轉轎車　騎士倒地「無呼吸心跳」急送醫

獨／新北瑞芳「象鼻岩」崩坍　長象鼻硬生斷裂畫面曝光

大便別滑手機了！醫吐4下場「痔瘡都被擠出來」　極限15分鐘

同學常自嘲「台北窮人」一問家產近億　他心態崩了：出生先贏7成

女模被爆「雪地多人運動」凍僵暴斃！攝影師憤怒回擊

直擊／龍俊亨來台歡度34歲生日！跟粉絲狂鬥嘴：你們來跟我吵架的？

林宥嘉甜蜜貼臉同框愛妻！　丁文琪近照曝光「美到不科學」

粉絲狂猜《天道》男男戀配對　謝承均笑打槍Junior太矮

粉絲怒嗆工作室！胡歌親自發聲：請不要罵人　護員工做法被推爆

快訊／科威特元首納瓦夫逝世　享壽86歲！83歲王儲弟繼位

「台東嗨 Way」獲2023台灣設計BEST100「年度在地文化新演繹」獎

江祖平染A型流感發燒4天：骨頭跟皮膚都會痛！零桃花身邊只剩下同志

滿月女娃偷放屁「好蘇湖」把拔抓包竊笑轉頭秒裝睡　

社會熱門新聞

即／機車擦撞同向水泥車　騎士遭輾慘死

獨／知名景點「象鼻岩」崩坍　現場畫面曝　

新北瑞芳「象鼻岩」崩坍　象鼻斷裂畫面曝

即／台鐵松竹車站有人落軌　原因待查

14歲女國中生墜軌！他狂奔救人白襯衫染紅

「高雄最兇車禍」正妹開車釀禍瞬間曝

吹冷氣破萬不送4歲兒就醫　狠父母慘了

掐學生乳頭摸下體！體育狼師遭解聘「終身不聘用」

新北學校電梯奪命　他目睹妻子臉變形慘死

正妹駕駛疑不敢倒車！路口對決女騎士　民眾卡1hr崩潰

女子倒臨新北蘆洲某國小工程區命危

母留遺言離家　警協尋獲處理

「象鼻岩」斷了！崩坍前後對比照片曝光

台南孝子3刀弒母　涉嫌重大遭聲押

更多熱門

相關新聞

疑不滿排氣管太吵！警官開車撞死17歲騎士

疑不滿排氣管太吵！警官開車撞死17歲騎士

馬來西亞一名17歲機車騎士15日在霹靂州首府怡保市與一輛汽車發生碰撞，不幸當場身亡，相驗證實死因是胸、腹部傷勢。汽車駕駛是一名44歲的高級警官，事後已遭羈押。有當地媒體指出，車禍起因疑似是警官不滿機車發出的排氣管噪音，因此尾隨追逐，導致少年騎士遭到追撞並拖行約6.5公尺。

騎士車禍受困計程車底　消防員抬車救人

騎士車禍受困計程車底　消防員抬車救人

開車門害騎士撞上成單腎人　男判囚7月

開車門害騎士撞上成單腎人　男判囚7月

騎士被攔查搜出毒品想落跑　3熱血民眾助警抓人

騎士被攔查搜出毒品想落跑　3熱血民眾助警抓人

騎士違規情緒激動拒絕攔查　警網到場告發

騎士違規情緒激動拒絕攔查　警網到場告發

關鍵字：

大村中山路騎士輾壓擦撞

讀者迴響

熱門新聞

即／機車擦撞同向水泥車　騎士遭輾慘死

李多慧大方秀素顏　鏡頭前換衣

Cheap道歉了　「不該說追回獎項」

肯德基隱藏代碼被挖出！蛋撻只要12元

獨／知名景點「象鼻岩」崩坍　現場畫面曝　

新北瑞芳「象鼻岩」崩坍　象鼻斷裂畫面曝

「不能用洗衣機」婆婆逼她手洗！公公出手了

抓姦神器逮到兒車震女師　媽目睹崩潰

「4星座」2024事業運超旺！升遷加薪勢不可擋

訂2間4人房！日本飯店卻要多收錢　他揪關鍵

即／台鐵松竹車站有人落軌　原因待查

北韓9人賣牛肉「嚐禁忌美味」慘被處決

大谷「史上最高薪翻譯」成焦點　網嘆是天才

整天喊沒錢！最愛哭窮5星座曝光

3歲半男童在家自己泡奶喝！母嘆：很心酸

更多

最夯影音

更多
洪曉蕾昏迷6天「兒子每天哭」　王世均擔憂：不要再出去旅遊！

洪曉蕾昏迷6天「兒子每天哭」　王世均擔憂：不要再出去旅遊！
大谷翔平披上17號戰袍　選道奇關鍵：為了勝利

大谷翔平披上17號戰袍　選道奇關鍵：為了勝利

和尚鸚鵡鑽衣咬整排洞　媽喜獲「2024春夏新品」

和尚鸚鵡鑽衣咬整排洞　媽喜獲「2024春夏新品」

橘色惡魔訪台終場演出落淚　全員用中文齊喊：我愛台灣

橘色惡魔訪台終場演出落淚　全員用中文齊喊：我愛台灣

爸自信上前幫女兒綁頭髮　完成後滿臉得意驕傲炫耀

爸自信上前幫女兒綁頭髮　完成後滿臉得意驕傲炫耀

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面