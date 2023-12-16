擦撞路人倒地「再遭大貨車輾死」　騎士家屬提告...苦吞三連敗

記者唐詠絮／彰化報導

彰化大村鄉台1線今年初發生一起死亡車禍，一名女騎士先擦撞走在機車道內的高姓男子，造成機車不慎打滑，再摔入慢車道，遭後方張男駕駛大貨車追撞，當場傷重不治，經彰化區車輛行車事故鑑定委員會鑑定，認定是女騎士「未注意車前狀況」釀死劫，檢方將高被控過失致死部分不起訴處分，再議也遭駁回後，家屬向法院聲請提起自訴也遭駁回。

這起死亡車禍發生在1月17日上午11時許，附近店家監視器拍到，一名高姓路人跨越到機車道白線內行走，女騎士沿著中山路由南往北行駛時，先擦撞到高男，導致機車失控而打滑，騎士摔飛到慢車道，此時，一輛載運大樹的貨車後方經過，來不及煞車，將女騎士輾過，女騎士慘死。

▲女騎士先擦撞路人倒地再遭大貨車輾壓身亡。（資料圖／民眾提供）

該件車禍經送彰化縣區車輛行車事故鑑定委員會鑑定結果為，女駕駛普通重型機車，行駛機慢車道「未注意車前狀況」，擦撞行走前方之行人後，往左傾倒再衍生事故，為肇事原因；高姓行人，無肇事責任；張男駕駛營業大貨車，無肇事因素。行人和貨車司機都沒有過失責任。

行人涉嫌過失致死部分，獲不起訴處分後，騎士家屬提再議也被駁回，騎士家屬認為，高男無端向左側揚起左手，已超過實際行走路線，因此阻擋女騎士行車路線，但法官調閱影像，認為高男揚起左手的時間點，實際上是機車經過時，高男受擦撞後的側身動作，無證據資料顯示高男有妨害交通的違規行為，認聲請人指摘原不起訴處分不當，為無理由，因此將家屬駁回家屬的自訴聲請。