已婚工程師硬上女網友！害下體多處撕裂傷　賠130萬換免關

▲已婚工程師性侵女網友，與對方以130萬元達成和解，法官輕判1年10月，並宣告緩刑5年。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／台中報導

已婚工程師阿欽(化名)在交友軟體上結識女子小花(化名)，2人第一次約會阿欽就把人帶到汽車旅館性侵，造成小花下體撕裂傷。法官審理時，阿欽坦承犯行，並且以130萬元與小花達成和解，法官最終依法輕判他1年10月徒刑，緩刑5年，並須服200小時義務勞務，緩刑期間須付保護管束。

根據判決，阿欽2022年9月6日透過交友軟體認識小花，2人相談甚歡，8天後便相約見面。阿欽起初先假裝約小花唱歌，當載到小花後又謊稱KTV現場沒有包廂，要改到有包廂的汽車旅館唱歌。

小花當時不疑有他，便跟著阿欽到了汽車旅館，沒想到阿欽進到房間後就立刻現形，要求發生性行為，但遭到小花以身體不適為由拒絕，阿欽當下不顧小花反抗，強行壓制並硬上得逞，導致小花下體多處撕裂傷。

案經小花提告，阿欽對於犯行坦承不諱，且事後也與小花以130萬元達成和解，並已全數給付完畢，最後也獲得小花原諒。

法官審酌，阿欽並無前科，素行良好，但因一時失慮才犯下此案，事後也已與小花達成和解，尚見悔意，應已有所警惕且無再犯之虞，法官最終將他輕判1年10月徒刑，宣告緩刑5年，但須提供200小時義務勞務。全案可上訴。