日餐館撤「禁止中國人」公告　老闆改用「魔法攻擊」再掀論戰

記者黃翊婷／綜合報導

日本一間中華料理餐館因門口張貼「中國人禁止入內」標語，引發在日生活的中國網紅不滿，此事一度驚動中國駐日大使館。不過，日本產經新聞台北支局長矢板明夫表示，近日餐館老闆已將標語撤下，直接換上杭州亞運田徑選手相擁的64照，以及印有「香港獨立」標語的字條，再度引發爭議。

▼▲老闆撤下爭議標語，改換上大踩中國「紅線」的圖片。（圖／翻攝自X／JamesHsiehtw）

矢板明夫15日晚間在臉書發文表示，該餐館因為張貼「中國人禁止入內」標語，遭到多名中國網紅鬧場，這些人還在門口大聲喧嘩，影響到其他用餐顧客，這件事情也引起日本社會關注，部分日本人為了支持老闆，特地坐了好幾個小時的電車前往捧場。

矢板明夫接著說道，老闆15日突然撤掉爭議標語，改在店門口以及店內張貼亞運選手相擁的64照、印有「香港獨立」標語的字條，全都是中國人只要在影片中露出就會馬上被舉報的東西，「據說是聽了素不相識的台灣朋友發來的建議」。

▲前議員松丸まこと（右）到場力挺老闆。（圖／翻攝自X／seiryukai）

不過，老闆「以魔法對付魔法」的方式傳開後，再次引發中國網友們的不滿，認為老闆此舉涉及歧視。也有另一派網友覺得，不論是中國網紅還是老闆，這樣的方式雖然會帶來關注，但也會對雙方造成傷害，鬧事網紅受到反噬，老闆也因此得罪中國人。

▲日本網紅「令和タケちゃん」也到店消費並在店門口拍照。（圖／翻攝自X／wyverns15611302）

除了網路上的紛爭之外，也有部分日本名人直接到場表達支持，例如前議員松丸まこと、擔任過陸上自衛官的YouTuber「令和タケちゃん」等等。由於這起事件曾引起中國駐日本大使館關切，如今爭議再起，後續如何發展仍有待觀察。