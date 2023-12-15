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行車糾紛演變成全武行　南警速破逮「棒球隊」3人

▲台南市佳里區新生路，14日晚上發生1起因兩車行車糾紛，陳嫌3人憤而持木棍砸毀對方車輛擋風玻璃後逃逸，佳里分局獲報以車追人在1小時內緝獲。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市佳里區新生路，14日晚上發生1起因兩車行車糾紛，陳嫌3人憤而持木棍砸毀對方車輛擋風玻璃後逃逸，佳里分局獲報以車追人在1小時內緝獲。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市佳里區新生路，14日晚上發生1起因兩車行車糾紛，陳嫌3人憤而持木棍砸毀對方車輛擋風玻璃後逃逸，佳里分局獲報派員到場查處，並在1小時內，迅速查獲陳嫌3人，全案訊後依妨害秩序、恐嚇、強制及毀損等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

佳里分局調查，被害人當時在新生路停等紅燈，22歲陳嫌、26歲陳嫌及26歲黃嫌等3人分駕2車，停在被害人後方，當燈號轉換成綠燈時，被害人未立即行駛，陳嫌等人即按喇叭提醒，但被害人疑是慢吞吞的未行駛，反而以突然加速爆發出高分貝排氣管聲音（排氣管有改造），又停頓再行駛的方式再駛離，被害人之行為被陳嫌等人認為是故意挑釁，憤而攔下被害人的車，持木棍等物毀損對方車輛擋風玻璃後，隨即駛離。

佳里分局據報隨即調閱監視影像，鎖定身分以車追人，於案發1時內攔查涉案車輛到案，迅速偵破並查獲涉案陳嫌等3人，全案訊後依妨害秩序、恐嚇、強制及毀損等罪嫌移送台南地檢署偵辦。佳里警分局長蘇政敏重申，絕對嚴厲打擊不法，營造「宜居安全」的大台南城市！

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