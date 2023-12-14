男友偷載女生回家！跟兄弟「噁心對話」她看傻　眾人秒勸分

▲原PO在男友手機發現對方背著她載女性友人回家，甚至用輕佻的語氣和朋友談論。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者陳怡靜／綜合報導

情侶交往過程中，最重要的就是對彼此忠誠和尊重。一名女網友抱怨，前陣子男友生日和朋友去夜唱，怎料近日正在使用男友手機時，突然跳出對方好友的訊息，點進去看發現，對方唱歌那天載女性友人回家，甚至還跟朋友說「差點把持不住」，讓她氣炸直接找男友理論，「男生之間的屁話真的會拿女生朋友來講嗎？」

原PO在Dcard表示，男友生日和朋友們去夜唱，她因為身體不舒服而缺席，怎料近日在用男友手機時，突然跳出訊息，在好奇心驅使下點進去查看，不看還好一看不得了，原PO這才發現男友當晚瞞著她載其他女生回家，兩人對話如下：

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男友：剛剛差點把持不住

男友好友：你直接載她回家，沒去別的地方喔

男友：我下次就跟她一起回去，以前沒發現她是潛力股，越看越不錯

男友好友：你一起去的話，她也不會說什麼

原PO接著說，自己實在氣不過就和男友吵了一架，對方說只是男生之間的屁話，「雖然男友確實沒做出對不起我的事且道歉認錯，但我還是想問問，男生之間的屁話真的會拿女生朋友來講嗎？」

貼文一出，眾人都看不下去，「負責任的告訴你，不是玩笑」、「分，跟兄弟都是真心話沒有什麼幹話不幹話的」、「如果是我，我不能接受，你管他是不是真的屁話」、「沒做是因為沒機會，男生在解釋的時候本來就傾向否認一切啊，不然他也沒得到那女的，然後還跟你分手，多不划算」、「心動是本能，忠誠是選擇，每個人都會心動，忠誠不忠誠每個個體都有所不同」、「說把持不住這種話也太噁，之前系上出去玩要分車載人，有個學弟直接說她女友不准他後座載人，我覺得超棒！」

▲眾人直言，男友相當不尊重，勸她快分手。（圖／記者周亭瑋攝）



也有人分享過去類似的經歷，「我前任跟很好的同事也是在講幹話，都在討論某個女同事，一開始都說那只是男生之間的幹話，後來前任就承認其實心不在我身上，在那個女同事身上了」、「前男友因為工作認識新妹子有了興趣，之後跟他的狗兄弟們開始講男生口中的這些『幹話』，接著就開始兄弟互相cover的偷吃戲碼了」。